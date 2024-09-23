«Победный план» главы киевского режима Владимира Зеленского включает в себя гарантии безопасности, аналогичные членству в НАТО, а также продолжение нападения ВСУ под Курском, оружейные поставки и финансовую помощь. Об этом пишет издание The Times.
По предположениям авторов, выполнение всех вышеперечисленных пунктов позволит украинской стороне начать до конца текущего года диалог с РФ. Некоторое время назад Зеленский заявлял о своем желании поставить точку в конфликте на Украине. Обозреватели считают, что требование гарантий безопасности означает признание властями Украины, что республика не станет частью Североатлантического альянса.
Ранее в Кремле высказались об отношении России к «плану победы» Владимира Зеленского.
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Никита Кротов