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Эрдоган эмоционально высказался о бездействии ООН в Газе

Эрдоган заявил, что ООН «мертва духом» из-за бездействия в Газе
29 мая 2024, 14:11
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

ООН оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, организация мертва духом. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках выступления на заседании своей партии в парламенте.
Турецкий лидер отметил, что нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу, а наблюдать за действиями Израиля просто невыносимо. Он также считает, что США несут ответственность за геноцид в газе наравне с Израилем.

«В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут», — заявил Эрдоган.



Он выразил мнение, что от организации нет никакого толка, так как судьба всего мира находится в руках пяти стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН - Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.

«ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? ООН мертва духом», — заключил президент Турции.

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Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за дискуссией по налоговой системе
Песков: в Кремле следят за дискуссией по налоговой системе
29 мая 2024, 13:53

Фото: iStock/yulenochekk

В Кремле очень внимательно следят за дискуссией по изменению налоговой системы России. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что предложения по внесению изменений в налоговую систему являются серьёзной и востребованной инициативой, созданной из посылов президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Песков добавил, что за работой Минфина следят на разных уровнях. В дискуссии активно участвуют эксперты, сотрудники правительства, депутаты Госдумы. В Кремле активно следят за ходом событий.

Накануне Минфин сообщил о подготовке к переходу к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц (НДФЛ). На доходы до 2,4 миллионов рублей сохраняется ставка в 13%. Самая высокая ставка в 22% будет введена при доходе, превышающем 50 миллиардов рублей.

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#дмитрий песков
#налоги
#изменения
#кремль
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В Минобороны Чехии раскрыли, сколько стран выделили деньги для закупки снарядов для Киева
Euractiv: всего четыре страны передали Чехии деньги на покупку снарядов Киеву
29 мая 2024, 13:52

Фото: iStock/Konoplytska

На сегодняшний день всего четыре страны передали Чехии деньги на её инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает Euractiv.
«Только четыре страны передали Чехии деньги на ее инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах: Канада, Дания, Нидерланды и Португалия», — заявила Чернохова.

Она призвала руководства европейских стран активнее отправлять деньги. Особенно Чернохова отметила те страны, которые подписали меморандум, но средства так и не отправили.

В феврале текущего года президент Чехии Петр Павел объявил, что его страна обнаружила возможность приобрести для Украины 800 тысяч боеприпасов в третьих странах. Павел также отметил, что передача боеприпасов на Украину будет осуществлена при наличии средств для их покупки.

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#нидерланды
#канада
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Швеция поставит Украине самолеты ASC 890
МИД Швеции сообщил, что поставит Украине самолеты ASC 890
29 мая 2024, 13:34

Фото: istockphoto/aquatarkus

Шведские власти передадут Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890. Об этом сообщается на сайте шведского МИДа. Перед этим Киев не раз выпрашивал у Запада истребители F-16, но официально Украина их не получала.
«Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки ASC 890 и 1,3 млрд долларов», – говорится в сообщении МИД Швеции.

В марте шведский парламентский комитет по финансам решил поддержать инициативу правительства и отправить Незалежной военную помощь и оказать финансовую поддержку.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном призвал западные страны помочь Украине финансово и предоставить доступ к миллиардам долларов.

Бывший украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве рассчитывают получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных активов России.

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#мир
#швеция
#украина
#самолёты
#техника
#мид
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В Кремле ответили на вопрос об ударе ВСУ по ядерному щиту в Армавире
Песков: о последствиях удара ВСУ по стратегическому объекту следует спросить МО
29 мая 2024, 13:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об ударе ВСУ по стратегическому объекту на Кубани — системе предупреждения о ракетном нападении, пишет ТАСС.
Спикер Кремля заявил, что вопрос об атаках по объектам в Армавире следует задать Министерству обороны РФ.
«Вопрос специфический, я рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство», — заявил Песков.

Напомним, 25 мая стало известно об атаке ВСУ по системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. Стратегический объект, расположенный в Армавире, предназначен для обнаружения ракет и космических объектов. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин одним из первых прокомментировал случившееся и заявил, что такие действия провоцируют третью мировую войну.

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#дмитрий рогозин
#всу
#песков
#рф
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WP: США могут ввести санкции против КНР за помощь России
29 мая 2024, 13:11

Фото: istockphoto/designer491

США могут ввести ограничительные меры в отношении Китая за приписываемые китайской стороне поставки ключевых технологий России, а также снять санкции на применение Киевом американских вооружений для атак по российской территории. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По словам обозревателя издания Дэвида Игнейшеса, Байден не исключает эти «две новые жесткие контрмеры для борьбы с успехами России на Украине».

«Чтобы противостоять российским продвижениям на Украине, президент Байден рассматривает две новые жесткие контрмеры: наказать Китай за поставки ключевых технологий Москве и снять ограничения на использование Украиной американского оружия малой дальности для атак внутри России», – говорится в статье.

До этого в Госдепе отмечали, что власти США не меняют своей позиции, касающейся запрета на использование Киевом американского оружия для ударов по территории РФ. К слову, на Западе тревожатся из-за предупреждения российского президента Владимира Путина об ударах по России.

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#мир
#санкции
#сша
#россия
#китай
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Спикер парламента Грузии намерен подписать закон об иноагентах вместо президента
29 мая 2024, 13:00

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили намерен подписать закон об иноагентах вместо президента. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
По его словам, президент страны Саломе Зурабишвили не подпишет закон, который накануне законодательный орган принял, преодолев её вето. В связи с этим, документ подпишет он сам.

Отмечается, что закон после преодоления вето отправляется на повторную подпись президенту в течение трёх дней. Если глава государства за пять дней не подписывает его, то подпись вправе поставить спикер парламента. После этого документ вступит в силу.

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#грузия
#закон
#иностранный агент
#президент
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Spiegel: в Европарламенте проходят обыски по делу о «влиянии России»
29 мая 2024, 12:48

Фото: iStock/olrat

В зданиях Европарламента в Брюсселе и французском Страсбурге проводятся обыски по делу о предполагаемом «влиянии России». Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
Предполагается, что рейды связаны с делом вокруг пророссийского новостного портала Voice of Europe. Он, как сообщает издание, находится в центре российской операции влияния.

В материале приводятся обыски в офисе Гийома П., который является сотрудником нидерландского парламентария Марселя де Граафа. Уточняется, что Гийом ранее работал с депутатом от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Максимилианом Кра.

Ранее СМИ Чехии опубликовали статью, в которой заявляли, что несколько европейских политиков якобы финансировались порталом Voice of Europe для распространения пророссийских нарративов, включая конфликт на Украине. В материале указали только на депутата «Альтернативы для Германии» Петра Быстрона.

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Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы находился у власти в США

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#обыски
#евросоюз
#россия
#сми
#политика
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Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы находился у власти в США
WP: экс-президент США Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин
29 мая 2024, 12:31

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину. Об этом пишет издание The Washington Post.
Отмечается, что Трамп в ходе одного мероприятия по сбору средств заявил, что бомбил бы Москву, если бы российские войска вошли на Украину, и Пекин, если бы китайские войска вошли на Тайвань. Он подчеркнул, что сделал бы это, если бы находился на посту президента.

Журналист, написавший статью, уточнил, что экс-президент часто позволяет себе такие высказывания при обсуждении внешней политики США,

Ранее, 26 мая, Трамп в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне заявил, что в случае избрания его президентом первым делом добьётся прекращения российско-украинского конфликта.

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#дональд трамп
#сша
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#китай
#обстрел
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Лавров: США попросят азиатские страны предоставить места для размещения ракет
29 мая 2024, 12:15

Фото: сайт Кремля

Москва полагает, что Соединённые Штаты, помимо Филиппин, могут обратиться и к другим государствам Азии с просьбой о предоставлении территорий для размещения ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, американцы вышли из договора по ракетам средней и меньшей дальности для того, чтобы «осваивать новые просторы», включая Филиппины. На встрече с руководителями иностранных дипломатических миссий, посвящённой вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины, глава российского МИД не исключил, что и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона получат похожие просьбы о предоставлении территории для размещения подобных вооружений.

Выполнение своих обязательств в рамках Договора по ракетам средней и меньшей дальности США приостановили в феврале 2019 года. Недавно командующий сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе заявил о намерении разместить американские ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время.

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