Эрдоган эмоционально высказался о бездействии ООН в Газе

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ООН оказалась не способна не только остановить геноцид в Газе, организация мертва духом. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках выступления на заседании своей партии в парламенте.
Турецкий лидер отметил, что нападения на Рафах перешли в более кровавую фазу, а наблюдать за действиями Израиля просто невыносимо. Он также считает, что США несут ответственность за геноцид в газе наравне с Израилем.
Он выразил мнение, что от организации нет никакого толка, так как судьба всего мира находится в руках пяти стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН - Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.
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«В то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей тоже гибнут», — заявил Эрдоган.
Он выразил мнение, что от организации нет никакого толка, так как судьба всего мира находится в руках пяти стран, которые являются постоянными членами Совбеза ООН - Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.
«ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? ООН мертва духом», — заключил президент Турции.
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Элина Позднякова