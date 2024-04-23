Эрдоган: На Южном Кавказе устанавливается новый порядок

Фото: сайт Кремля
В закавказском регионе устанавливается новый порядок. Причём это прекрасно осознаёт премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее глава армянского правительства заявил, что Ереван привержен повестке урегулирования отношений с Турцией. В свою очередь, Эрдоган, возвращаясь из Ирака, сказал журналистам в самолёте, что на Южном Кавказе начинается новая эра.
По словам турецкого лидера, настало время отбросить беспочвенные воспоминания и начать жить в соответствие с реалиями текущего момента, а не опираться на «сфабрикованные истории». Эрдоган отметил, что теперь это понял и Пашинян. По словам президента Турции, разбираться в том, что было в прошлом, надлежит историкам, а не политикам.
Читайте также:
Эрдоган подтвердил договорённость о визите Путина в Анкару
Эрдоган выразил соболезнования главе ХАМАС Хании из-за гибели его детей и внуков
Эрдоган прокомментировал итоги выборов в Турции
Александр Бойцов