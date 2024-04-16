Эрдоган подтвердил договорённость о визите Путина в Анкару

Фото: Сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у него есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что тот посетит Анкару. Однако точная дата визита еще не определена. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам после заседания правительства, передаёт ТАСС.
«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», - передает слова Эрдогана телеканал.Ранее сообщалось, что Турция два месяца вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
США предоставили гарантии, которые потребовал суд по делу Ассанжа
Офис Гутерреша: у ООН нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС
США продлили запрет на прием кораблей, связанных с Россией
Алина Юрчак