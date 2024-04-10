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Эрдоган выразил соболезнования главе ХАМАС Хании из-за гибели его детей и внуков

10 апреля 2024, 23:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании после информации о гибели его сыновей и внуков. Об этом сообщается в пресс-релизе движения.
«Главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что при ударе израильской армии по территории палестинского государства погибли трое сыновей и несколько внуков главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.



Он прокомментировал потерю родственников и сообщил, что благодарен Аллаху за честь, которую он оказал, забрав детей и внуков. По его словам, сыновья оставались в секторе Газа до последней минуты жизни вместе с палестинским народом.

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Сийярто заявил об удивительном лицемерии лидеров ЕС в отношении Украины
10 апреля 2024, 23:30

Фото: iStock/rarrarorro

Лидеры многих стран Евросоюза демонстрируют удивительное лицемерие, говоря о конфликте на Украине и антироссийских санкциях. Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он напомнил, что выступает за мирные переговоры между Россией и Украиной и не поддерживает антироссийские санкции. При этом некоторые страны считают также, однако «выражают свою поддержку в sms-сообщениях», боясь делать это открыто.

«Это лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, особенно военную политику. Удивительное лицемерие проявляется в том, что все грозят кулаками русским, а когда мы отворачиваемся, то, упс, оказывается, что они уже наладили с ними какой-то бизнес», — сказал Сийярто.

Он также напомнил, что Венгрия — единственная страна НАТО, которая никогда не посылала Украине оружие. Кроме того, Сийярто подчеркнул, что украинский конфликт нельзя решить на поле боя ввиду невозможности победы над Россией, которая является ядерной державой. Украина же сможет продолжать борьбу только при поддержке стран Запада. В конце концов, по словам венгерского министра, дело дойдет до мирных переговоров.

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Главу Гагаузии подвергли допросу после возвращения из РФ
Главу Гагаузии Гуцул подвергли допросу и проверкам после возвращения из РФ
10 апреля 2024, 23:13

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Кишинев после визита в Россию и по прибытии в аэропорт была отправлена на допрос, сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».
Отмечается, что Гуцул вскоре была выпущена из зоны проверки документов и не была задержана сотрудниками полиции. Глава региона покинула аэропорт под аплодисменты встречавших ее людей.

Ранее Гуцул заявила, что силовики, прибывшие вместе с президентом Молдавии Майей Санду в столицу Гагаузии Комрат, ведут себя «как оккупанты».

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#задержание
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Кулеба будет жёстко требовать у Запада ПВО Patriot
Кулеба: спокойная дипломатия не сработала, ПВО Patriot придется просить жёстко
10 апреля 2024, 22:56

Фото: iStock/3D_generator

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет жёстко требовать у стран Запада батареи ПВО Patriot, так как спокойная и тихая дипломатия не сработала. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
«Тихая и спокойная дипломатия не сработала», — заявил Кулеба и выразил надежду, что его новый, более жёсткий, стиль дипломатии все-таки приведёт к нужному результату.

Он также уточнил, что всего Украине необходимо 26 систем для полной защиты страну. В ближайшее время глава украинского МИД сосредоточит работу на получении хотя бы семи экземпляров, которые смогли бы прикрыть крупнейшие города Украины. При этом одну штуку планируется разместить на линии боевого соприкосновения, где армия России наносит удары планирующими авиабомбами.

«Я чувствую, что ударяюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется врезаться в стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит», — жалуется Кулеба.

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В США оценили превосходство ВС РФ по числу артиллерийских боеприпасов
Каволи: у ВС РФ в в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем у ВСУ
10 апреля 2024, 22:09

Фото: iStock/bbsferrari

Российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.
«Дефицит артиллерийских боеприпасов у Украины уже один к пяти по сравнению тем, что есть у русских. И он, очевидно, драматически увеличивается в отсутствие помощи США», — заявил Каволи.

Таким образом, он подчеркнул, что Украина неминуемо потерпит поражение в противостоянии с Россией, если США не передадут Киеву необходимое вооружение.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают огромный дефицит артиллерийских снарядов, в то время как Россия обладает подавляющими силами.

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#сша
#украина
#вооружение
#дефицит
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В Пентагоне призвали преподать России урок в контексте Крыма
Селеста Уолландер: Путину следует преподать урок в контексте Крыма
10 апреля 2024, 21:14

Фото: iStock/Phototreat

Руководству России необходимо преподать урок в контексте Крыма. Такое заявление сделала помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер.
На слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей США конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц спросил у Уолландер, может ли Россия потерпеть стратегическое поражение, если исключить Крым из состава страны.

«Это Украине решать, требуется ли для них достичь этого. Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать (президенту РФ Владимиру – ред.) Путину урок, так что, да», — ответила Уолландер.

Она также добавила, что вывод Крыма из состава России является стратегическим успехом для Украины и США.

Однако Гетц выразил мнение, что Россия не позволит забрать у нее Крым, и данная цель является недостижимой. С ним согласился и другой член комитета, демократ Адам Смит. По его словам, Крым уже никогда не вернётся в состав России.

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В сенате США шокированы использованием режимом Зеленского помощи из США
Сенатор Табервилл: Киев тратит деньги США на покупку недвижимости за рубежом
10 апреля 2024, 20:41

Фото: iStock/rarrarorro

Представители украинской власти тратят финансовую помощь США, чтобы покупать дома на побережьях за рубежом. Такое заявление сделал американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл в эфире Newsmax.
Он уточнил, что в США печатается 80 тысяч долларов в секунду, при этом ещё 80 тысяч долларов в секунду Америка занимает. А этом 4,6 миллиона долларов ежеминутно.

«Мы думаем о том, чтобы дать Украине больше денег, которые будут растрачены впустую. Люди (в украинском правительстве – ред.) уже скупили столько домов на побережьях по всему миру, что им некуда их больше девать. Давайте начнем думать о нашей стране», — заявил Табервилл.

Он также добавил, что Украину нельзя принимать в НАТО. По его словам, этот шаг может привести к катастрофическим последствиям.

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«Всё быстро ремонтируется»: В Пентагоне оценили ущерб России от ударов ВСУ
Пентагон: удары ВСУ существенно не повлияли на боеспособность ВС РФ
10 апреля 2024, 20:27

Фото: iStock/icholakov

Украинские удары по энергообъектам РФ не оказали существенного влияния на способность российской армии вести боевые действия, так как всё быстро ремонтируется. Такое заявление сделала помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер в рамках слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.
«До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну», — заявил Уолландер.

При этом он отметил, что не является экспертом в данном вопросе, но видит, как Россия довольно оперативно ремонтирует пострадавшие объекты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что США выразили недовольство из-за ударов Украины по объектам инфраструктуры РФ. Он отметил, что для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре РФ Украина использует беспилотники собственного производства. Он также указал на то, что никто не может говорить Киеву о т ом, чего он не должен или не может делать.

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США внесли в санкционный список три российские компании
10 апреля 2024, 19:59

Фото: istockphoto/designer491

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трёх российских компаний. Это «Аэросила», «Дельта Аэро» и «ОДК-Стар».
Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте американского Минторга. Кроме указанных организаций, в чёрный список попали шесть фирм из Китая и две — из Объединённых Арабских Эмиратов. Как сообщает Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру американского министерства торговли, деятельность компаний, попавших в санкционный список, идёт вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики США.

В феврале министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении компаний из 93-х разных стран, обвинив их в содействии российским Вооружённым силам и сотрудничестве с предприятиями военно-промышленного комплекса России.

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США пригрозили Китаю ухудшением отношений в случае победы России в СВО
10 апреля 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл предупредил Китай о возможном ухудшении отношений между двумя государствами. Это произойдёт, если Россия продолжит добиваться успехов в ходе украинского конфликта.
По его словам, КНР и Северная Корея поддерживают действия России в зоне спецоперации. Подобный сценарий противоречит коренным интересам Вашингтона, подчеркнул заместитель госсекретаря.

Комментируя успехи Вооружённых сил РФ в ходе боевых действий на Украине, Кэмпбелл отметил, что американская сторона прямо заявила Китаю, что если это продолжится, то повлияет на отношения КНР и США не в лучшую сторону. Администрация Белого дома не намерена сидеть сложа руки и говорить, что всё в порядке, заключил американский госчиновник.

По данным информационного агентства Bloomberg, Вашингтон якобы обратился к своим союзникам с предупреждением о том, что Китай усилил поддержку России в ходе украинского конфликта. Речь, в частности, идёт о предоставлении данных спутниковой разведки, которая выявляет в числе прочего военные цели.

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