Эрдоган выразил соболезнования главе ХАМАС Хании из-за гибели его детей и внуков

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании после информации о гибели его сыновей и внуков. Об этом сообщается в пресс-релизе движения.
«Главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа», — говорится в документе.
Ранее стало известно, что при ударе израильской армии по территории палестинского государства погибли трое сыновей и несколько внуков главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.
Он прокомментировал потерю родственников и сообщил, что благодарен Аллаху за честь, которую он оказал, забрав детей и внуков. По его словам, сыновья оставались в секторе Газа до последней минуты жизни вместе с палестинским народом.
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Элина Позднякова