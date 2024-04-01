Эрдоган прокомментировал итоги выборов в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги голосования в местные органы власти. Он отметил, что прошедшие выборы для его партии — это не конец, а поворотная точка. Об этом пишет ТАСС.
«Выборы стали проявлением демократии. Они стали не концом, а началом поворотного для нас этапа», — подчеркнул турецкий лидер в эфире телеканала TRT Haber.Помимо этого, Эрдоган отметил, что выборы прошли в спокойной обстановке и без серьезных происшествий.
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Алина Юрчак