Эрдоган назвал дату визита Путина в Турцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил 31 марта как дату визита президента России Владимира Путина в Турцию, передает информационное агентство ТАСС.
«Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. В минувшую пятницу [8 марта] мы приняли в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского. А после выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина», – заявил турецкий лидер.
Ранее, 7 февраля, в Турции объявили о переносе визита Владимира Путина в страну.
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Александр Климов