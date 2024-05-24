Эрдоган призвал к срочным переменам в международной системе безопасности

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости срочных изменений в международной системе безопасности на фоне конфликтов в Украине и Газе, передает РИА Новости.
По его мнению, текущая система безопасности потеряла баланс, усилились неопределенность и хаос. Эрдоган подчеркнул, что мир еще не оправился от пандемии, как начались российско-украинский конфликт и кризис в Газе, которые показали бессилие глобального порядка и несправедливость существующих структур.
Он отметил, что в мире отсутствует институциональный механизм для защиты угнетенных, и призвал к срочным реформам в этой системе.
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