Эрдоган заявил о необходимости принятия новой Конституции

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может продолжать развиваться с действующей конституцией, сообщает РИА Новости.
Эрдоган отметил, что Турции нужна более либертарианская конституция.
Ранее Эрдоган говорил, что в мае 2024 года годовая инфляция достигнет своего пика, после чего начнется её быстрое снижение.
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«Хочу подчеркнуть несколько моментов: конституция — это верховный правовой акт. Это общественный договор, письменный документ. <...> Мы не можем дальше развиваться с нынешней конституцией, созданной путчистами и отражающей консенсус проблемных элит», — объяснил Эрдоган.
Ранее Эрдоган говорил, что в мае 2024 года годовая инфляция достигнет своего пика, после чего начнется её быстрое снижение.
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Артем Кузьмин