Эрдоган объявил о полной остановке торговли Турции с Израилем

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Турция больше не ведёт торговлю с Израилем. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Глава Турции подчеркнул, что страна больше не может поддерживать торговые связи Израилем, который виновен в гибели более 40 тысяч человек и ранении свыше 75 тысяч мирных жителей в секторе Газа.
Ранее министерство торговли Турции ввело торговые санкции в отношении Израиля. Они вступили в силу 9 апреля. Согласно этому документу, была ограничена продукция по 1019 позициям в 54 товарных группах.
Эрдоган заявлял, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока Израиль не выполнит решения ООН и Международного суда ООН в секторе Газа.
Также, в зависимости от развития ситуации на фронте, Турция может ввести новые ограничения.
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Ранее министерство торговли Турции ввело торговые санкции в отношении Израиля. Они вступили в силу 9 апреля. Согласно этому документу, была ограничена продукция по 1019 позициям в 54 товарных группах.
Эрдоган заявлял, что эти ограничения будут действовать до тех пор, пока Израиль не выполнит решения ООН и Международного суда ООН в секторе Газа.
Также, в зависимости от развития ситуации на фронте, Турция может ввести новые ограничения.
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Анастасия Чинкова