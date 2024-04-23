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Президент Ирана пригрозил ничего не оставить от Израиля в случае атаки

Раиси усомнился, что от Израиля что-то останется в случае нападения на Иран
23 апреля 2024, 19:56
Фото: iStock/ivanmollov

Фото: iStock/ivanmollov

Президент Исламской республики Эбрахим Раиси предупредил, что в случае атаки со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Иран, ответный удар может привести к разрушительным последствиям для израильского государства. Эту позицию он выразил во время своего визита в Пакистан, передает ТАСС.


«Если Израиль допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия и неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима», — отметил Раиси.
Ночью 14 апреля Иран выпустил 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 150 ракет в сторону Израиля в ответ на предполагаемый удар по дипломатическому представительству республики в Дамаске, который приписывают еврейскому государству. Раиси связал эту атаку на Израиль с правом страны на самооборону.

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Прозоров рассказал о взысканиях в СБУ из-за неудачного покушения на него
23 апреля 2024, 19:51

Фото: istockphoto/aerogondo

В Службе безопасности Украины (СБУ) идёт серьёзный «разбор полётов» и сыплются взыскания из-за неудавшегося покушения. Об этом рассказал тот, на кого покушались, — бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, ссылаясь на свои источники, что в Киеве сейчас вместо ожидаемых наград и поощрений его бывшие коллеги получают судебные взыскания и выговоры. Прозоров подчеркнул, что провальное покушение на него — дело рук не военной разведки, а именно его бывших коллег из СБУ. Он также добавил, что уже поправляется после лёгких ранений руки и ноги и уже вернулся к работе.

Покушение на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова произошло в Москве 12 апреля. Радиоуправляемое безоболчное взрывное устройство сработало под его машиной, когда он включил зажигание. В результате Прозоров получил лишь лёгкие ранения.

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#сбу
#покушение
#москва
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В НАТО раскрыли планы по размещению ядерного оружия в Польше
Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Польше
23 апреля 2024, 18:58

Фото: сайт НАТО

НАТО не ищет конфликта с Россией, но будет стоять на страже безопасности государств-членов альянса. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Польше.
Он также призвал союзников брать пример в Великобритании, которая прежде сообщила, что намерена тратить на оборону к 2030 году 2,5% ВВП.

Комментируя слова президента Польши о возможном размещении ядерного оружия в стране, генсек НАТО заявил, что таких планов в настоящее время нет.

Прежде сообщалось, что польские власти готовы разместить на территории страны ядерное оружие.

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#польша
#нато
#ядерное оружие
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Британский премьер Сунак: военная промышленность страны переходит в режим войны
23 апреля 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Оборонная промышленность Соединённого Королевства будет переведена в военный режим. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Его слова о переводе британской оборонной промышленности в режим войны, сказанные на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады, передаёт польский портал interia.pl. Британский премьер также добавил, что его страна будет предоставлять Украине военную поддержку как минимум на существующем уровне до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Накануне, 22 апреля, Сунак подтвердил, что Великобритания предоставит Киеву крупнейший пакет помощи на сумму в полмиллиарда фунтов стерлингов (более 617 миллионов долларов). В военный блок поддержки войдут в числе прочего крылатые ракеты Storm Shadow.

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#украина
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Бывший глава МВД Польши Каминьский обозвал главу парламентской комиссии свиньёй
23 апреля 2024, 17:48

Фото: istockphoto/delray77

Бывший глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский назвал свиньёй председателя парламентской комиссии Дариуша Йоньского. После этого он покинул зал заседаний, где его допрашивали.
В Польше была создана специальная комиссия по расследованию нарушений в ходе подготовки к выборам 2020 года, которые из-за пандемии было решено проводить по почте и которые в итоге так и не состоялись. На официальных ресурсах польского Сейма транслировался допрос Каминьского в качестве свидетеля, так как будучи в то время министром внутренних дел он принимал участие в подготовке выборов.

Допрос касался встречи нескольких польских чиновников на вилле Матеуша Моравецкого, где они обсуждали подготовку к выборам президента. По словам свидетелей, во время той встречи Каминьский вдруг «впал в бешенство» и заявил, что «действия правительства достойны заключения в тюрьму».

Глава комиссии Йоньский предположил, что экс-министр внутренних дел во время совещания был пьян и прямо спросил об этом Каминьского.

«Уважаемый господин. Вы свинья», — сказал в ответ на это бывший министр, после чего покинул зал заседаний.

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#бешенство
#министр
#комиссия
#польша
#выборы
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МИД КНР назвал критику США из-за отношений с Россией лицемерием
23 апреля 2024, 14:59

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединённые Штаты предоставляют очередной пакет помощи воюющей Украине и в то же время критикуют нормальные партнёрские отношения Москвы и Пекина. Это является лицемерием.
Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь. Спикер МИД также подчеркнул, что осуществление нормальной торгово-экономической деятельности во взаимодействии с другими странами, включая Россию, является неотъемлемым правом Китая и никто не может нарушать эти права или пытаться как-то на них повлиять.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Вашингтон разрабатывает ряд финансовых санкций против некоторых китайских банков. Целью этого является попытка заставить Пекин разорвать отношения с Москвой, так как торговля с КНР якобы укрепляет военное производство России.

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#производство
#китай
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#отношения
#сша
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В Эстонии пригрозили закрыть монастыри, отказавшиеся выйти из подчинения РПЦ
23 апреля 2024, 14:52

Фото: iStock/diegograndi

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс вновь пригрозил закрытием монастырей в городе.
По его словам, те храмы Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), которые сохранят связи с Русской православной церковью (РПЦ), могут столкнуться с проблемами. Слова чиновника передает портал гостелерадио ERR.

Он подчеркнул, что если храмы ЭПЦ МП не примут каких-либо решений, то государство будет вынуждено через суд ходатайствовать о принудительном прекращении их деятельности. Но решение можно будет найти в «любом случае», добавил Ляэнеметс.

При этом министр выразил надежду, что приходы ЭПЦ МП самостоятельно разорвут связи с РПЦ.

Ранее Эстонская православная церковь сообщила, что не будет разрывать канонические связи с РПЦ, поскольку исторически связана с ней.

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#эстония
#мвд
#рпц
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Эрдоган: На Южном Кавказе устанавливается новый порядок
23 апреля 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

В закавказском регионе устанавливается новый порядок. Причём это прекрасно осознаёт премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее глава армянского правительства заявил, что Ереван привержен повестке урегулирования отношений с Турцией. В свою очередь, Эрдоган, возвращаясь из Ирака, сказал журналистам в самолёте, что на Южном Кавказе начинается новая эра.

По словам турецкого лидера, настало время отбросить беспочвенные воспоминания и начать жить в соответствие с реалиями текущего момента, а не опираться на «сфабрикованные истории». Эрдоган отметил, что теперь это понял и Пашинян. По словам президента Турции, разбираться в том, что было в прошлом, надлежит историкам, а не политикам.

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#турция
#армения
#история
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Литва отклонила предложение запретить россиянам и белорусам ездить домой
23 апреля 2024, 14:12

Фото: iStock/pilcas

В Сейме Литвы отклонили предложение ограничить поездки россиян и белорусов на родину.
Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва». За лишение граждан России и Белоруссии разрешения на временное проживание в городе в связи с поездками чаще раза в год проголосовали 20 депутатов. Воздержались 45 человек, выступили против — 47.

За разрешение одной поездки домой раз в три месяца проголосовал 41 парламентарий, против — 37, воздержались — 39 человек.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал укрепить охрану границы с Россией.

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#литва
#россия
#белоруссия
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Шойгу оценил численность военных НАТО у границ России
Шойгу: НАТО держит у границ РФ около 33 тысяч военных и 300 танков
23 апреля 2024, 14:08

Фото: сайт Кремля

Группировка войск НАТО у границ России в настоящее время составляет порядка 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других БМП. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседании коллегии военного ведомства.
Шойгу пояснил, что после вступления Швеции в НАТО увеличилась военно-политическая напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях.

«Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33-х тысяч человек, около трехсот танков и более восьмисот других боевых бронированных машин», — заяви Шойгу.

Он также добавил, что в Германии на базе США в зоне ЕС находится штаб «Группы содействия безопасности Украины». Кроме того, Шойгу отметил, что в настоящее время проходят военные учения объединенных вооруженных сил НАТО, в которых принимают участие порядка 90 тысяч человек. Также альянс пытается усилить активность в Арктике.

Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации
Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации

Все эти действия вынуждают Россию применять меры адекватного реагирования, подчеркнул министр обороны РФ.

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