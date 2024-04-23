Президент Ирана пригрозил ничего не оставить от Израиля в случае атаки

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Президент Исламской республики Эбрахим Раиси предупредил, что в случае атаки со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Иран, ответный удар может привести к разрушительным последствиям для израильского государства. Эту позицию он выразил во время своего визита в Пакистан, передает ТАСС.
«Если Израиль допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия и неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима», — отметил Раиси.Ночью 14 апреля Иран выпустил 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 150 ракет в сторону Израиля в ответ на предполагаемый удар по дипломатическому представительству республики в Дамаске, который приписывают еврейскому государству. Раиси связал эту атаку на Израиль с правом страны на самооборону.
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Артем Кузьмин