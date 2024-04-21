Нетаньяху анонсировал болезненные удары Израиля по ХАМАС

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Израиль намерен усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
В Израиле началось празднование Песаха, посвящённого исходу евреев из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. Обращаясь к народу в честь этого праздника Нетаньяху подчеркнул, что ХАМАС отвергло любые предложения по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. В настоящее время палестинское движения является единственным игроком, не позволяющим добиться соглашения.
В связи с этим, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшие дни нанесёт болезненные удары по Палестине, поскольку это единственная возможность освободить израильских заложников и добиться победы.
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Анастасия Чинкова