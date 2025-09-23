Трамп назвал срок, когда ответит на вопрос о доверии к Путину
Трамп пообещал ответить на вопрос о доверии Путину через месяц
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответит на вопрос о доверии российскому лидеру Владимиру Путину через месяц. Слова политика приводит ТАСС.
С таким заявлением американский президент выступил перед встречей с Владимиром Зеленским в рамках 80-й Генеральной Ассамблеи ООН.
«Я сообщу вам примерно через месяц с настоящего момента», — заявил глава Белого дома.Ранее на Генассамблее Трамп отметил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным. 18 сентября президент США заявил, что не считает ошибкой свою встречу с российским лидером на Аляске.
Напомним, что на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН Трамп заявил о негативных последствиях миграционной политики для Европы.