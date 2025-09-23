Трамп назвал срок, когда ответит на вопрос о доверии к Путину

23 сентября 2025, 21:31

Трамп пообещал ответить на вопрос о доверии Путину через месяц

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответит на вопрос о доверии российскому лидеру Владимиру Путину через месяц. Слова политика приводит ТАСС.





С таким заявлением американский президент выступил перед встречей с Владимиром Зеленским в рамках 80-й Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я сообщу вам примерно через месяц с настоящего момента», — заявил глава Белого дома.