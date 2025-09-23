После речи Трампа участники Генассамблеи начали покидать зал ООН

23 сентября 2025, 20:58

Делегаты ООН массово покинули штаб-квартиру после выступления Трампа

Дональд Трамп на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (Фото: РИА Новости / Сергей Попов)

Представители стран, участвующих в Генассамблее ООН, начали покидать зал заседаний после выступления президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.