После речи Трампа участники Генассамблеи начали покидать зал ООН
Представители стран, участвующих в Генассамблее ООН, начали покидать зал заседаний после выступления президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
Одними из первых зал оставили первая леди США Мелания Трамп, президент Сербии Александр Вучич и король Испании Филипп VI.
Речь американского лидера, прозвучавшая 23 сентября, длилась 57 минут — почти вдвое дольше среднего выступления на Генассамблее. В своей речи Трамп резко раскритиковал ООН, обвинив организацию в неэффективном расходовании средств и поддержке бесполезных инициатив.
Он также выступил с обвинениями в адрес Китая, Индии и стран НАТО, заявив, что те фактически «спонсируют» конфликт на Украине, продолжая закупать российскую нефть. По словам Трампа, если Россия не проявит стремления к разрешению конфликта, США готовы ввести против неё пошлины.
