Президент Южной Кореи заявил об отсутствии враждебных намерений в отношении Пхеньяна
Сеул отверг идею объединения с КНДР через принудительное поглощение
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул не рассматривает сценарий «поглощения» Северной Кореи и не планирует предпринимать агрессивные шаги в её сторону. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства подчеркнул: правительство Республики Корея уважает существующую политическую систему на севере полуострова и не стремится к объединению, основанному на ассимиляции.
«Правительство Республики Корея уважает систему другой стороны и ещё раз ясно заявляет, что не будет стремиться ни к какой форме поглощения при объединении и не имеет намерений вести какие-либо враждебные действия», — заявил Ли Чжэ Мён.Ранее, 19 сентября, глава управления нацбезопасности администрации южнокорейского президента Ви Сон Лак отметил, что Сеул может рассмотреть возможность снятия санкций с КНДР — при условии, что Пхеньян согласится присоединиться к программе по денуклеаризации Корейского полуострова.