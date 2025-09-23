Президент Южной Кореи заявил об отсутствии враждебных намерений в отношении Пхеньяна

23 сентября 2025, 21:43

Сеул отверг идею объединения с КНДР через принудительное поглощение

Ли Чжэ Мён (Фото: РИА Новости)

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что Сеул не рассматривает сценарий «поглощения» Северной Кореи и не планирует предпринимать агрессивные шаги в её сторону. Об этом сообщает РИА Новости.





Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства подчеркнул: правительство Республики Корея уважает существующую политическую систему на севере полуострова и не стремится к объединению, основанному на ассимиляции.





«Правительство Республики Корея уважает систему другой стороны и ещё раз ясно заявляет, что не будет стремиться ни к какой форме поглощения при объединении и не имеет намерений вести какие-либо враждебные действия», — заявил Ли Чжэ Мён.