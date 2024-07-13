Президент Турции Эрдоган высказался о сроках окончания конфликта на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине. Он также пообещал продолжить прилагать все возможные усилия для того, чтобы способствовать дипломатическому урегулированию противостояния.
Выступая с речью в Университете национальной обороны, турецкий лидер с сожалением констатировал, что пока не наблюдает желания противоборствующих сторон завершить конфликт в ближайшее время. Тем не менее, он заверил, что Турция продолжит прилагать все усилия для того, чтобы прекратить кровопролитие, которое выгодно только «торговцам войной» и, по его словам, «вредит обоим нашим соседям».
На саммите НАТО в Вашингтоне Турция подняла вопрос о необходимости подготовки основы для мирных переговоров по Украине. Турция готова продолжить стамбульский процесс, заявил Эрдоган, намекая на переговоры 2022 года, сорванные Западом.
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Александр Бойцов