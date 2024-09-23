Зеленский сообщил о подготовке плана переговоров с Россией

Украина разрабатывает план переговоров с Россией. Президент республики Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналу The New Yorker.
Он отметил, что Киев должен быть «конструктивным», чтобы показать своим союзникам готовность к диалогу.
Он отметил, что Россия может согласиться на переговоры, после чего будет организован второй саммит с участием России, на котором она могла бы поддержать «формулу мира» или предложить свое решение конфликта.
В том же интервью президент Украины также раскрыл детали «плана победы». По словам политика, эта инициатива укрепит позиции Киева и «заставит» президента России Владимира Путина присоединиться к мирным переговорам.
Читайте также:
Зеленский поделился подробностями «плана победы» Украины
Зеленский посетил в США склад по изготовлению оружия
Зеленский высказался о нападении ВСУ на Курскую область
«Давайте проведем первый саммит, на котором мы все соберемся вместе. Мы разработаем план и передадим его русским», – сказал Зеленский.
Он отметил, что Россия может согласиться на переговоры, после чего будет организован второй саммит с участием России, на котором она могла бы поддержать «формулу мира» или предложить свое решение конфликта.
В том же интервью президент Украины также раскрыл детали «плана победы». По словам политика, эта инициатива укрепит позиции Киева и «заставит» президента России Владимира Путина присоединиться к мирным переговорам.
Читайте также:
Зеленский поделился подробностями «плана победы» Украины
Зеленский посетил в США склад по изготовлению оружия
Зеленский высказался о нападении ВСУ на Курскую область
Александр Климов