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Переговоры России и Украины вряд ли пройдут в ближайшем времени. Такое мнение высказал в Минске на встрече с Александром Лукашенко глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Скажу вам честно: пока по своему характеру действия как на линии боевого соприкосновения, так и со стороны органов управления оставшейся части Украины не нацелены на мир и всегда расходятся с их заявлениями», — цитирует Пушилина Белта.Глава киевского режима Владимир Зеленский периодически заявляет о возможности диалога с Москвой, однако продолжает при этом требовать от западных союзников финансовой и военной помощи. К слову, срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года.
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Никита Кротов