Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии

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Некоторые из стран, которые собираются принять участие в предстоящей встрече по Украине в Швейцарии, намерены делать это исключительно для того, чтобы донести до других участников бесполезность такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
«Некоторые из них принимают участие, но потом они объясняют нам, что это делается лишь для того, чтобы показать бессмысленность подобных мероприятий без привлечения России и на основе установления условий. Некоторые уже даже потеряли интерес и отказались от посещения подобных мероприятий», — отметил Лавров в интервью телеканалу «АТВ».Швейцария планирует провести конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия не планирует принимать в ней участие. На встречу приглашены представители примерно 160 государств.
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Артем Кузьмин