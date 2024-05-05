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Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии

Лавров: ряд участников встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ
05 мая 2024, 21:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Некоторые из стран, которые собираются принять участие в предстоящей встрече по Украине в Швейцарии, намерены делать это исключительно для того, чтобы донести до других участников бесполезность такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.


«Некоторые из них принимают участие, но потом они объясняют нам, что это делается лишь для того, чтобы показать бессмысленность подобных мероприятий без привлечения России и на основе установления условий. Некоторые уже даже потеряли интерес и отказались от посещения подобных мероприятий», — отметил Лавров в интервью телеканалу «АТВ».
Швейцария планирует провести конференцию по Украине 15-16 июня недалеко от города Люцерн. Россия не планирует принимать в ней участие. На встречу приглашены представители примерно 160 государств.

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США приостановили поставки оружия Израилю, сообщили СМИ
Axios: США на минувшей неделе приостановили поставку оружия Израилю
05 мая 2024, 20:00

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон впервые с октября 2023 года приостановил поставку боеприпасов в Израиль после атаки ХАМАСа на страну 7 октября, пишет Axios со ссылкой на израильского чиновника.
В публикации отмечается, что это вызвало «серьезную обеспокоенность» в израильском правительстве.

Ранее в апреле президент США Джо Байден, в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху по телефону, выразил мнение о необходимости для Тель-Авива предпринять конкретные и измеримые шаги для обеспечения безопасности гражданского населения и снижения гуманитарных страданий.

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Финляндия запланировала построить завод по производству тротила
05 мая 2024, 19:40

Фото: iStock/ezer ozger

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия планирует вместе со своими союзниками в Северной Европе и НАТО создать в стране завод по производству тротила, сообщает Yle.
«Необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе», — отметил глава финского Минобороны.
Хяккянен рассказал, что планы по строительству завода уже обсуждались с предпринимателями и частными инвесторами. Он добавил, что участники рынка осведомлены о наличии спроса на такую продукцию. При этом государство будет играть контролирующую роль в этом вопросе, подчеркнул министр. Пока неизвестно, где именно будет расположен завод.

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#финляндия
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#рф
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Стало известно о совместном ужине Макрона и Си Цзиньпина
Макрон и Си Цзиньпин отужинают в ресторане друга президента Франции в Пиренеях
05 мая 2024, 17:40

Фото: МИД Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин планируют поужинать в ресторане на перевале Турмале в Пиренеях, где их примет друг детства французского лидера Эрик Абади, сообщает издание La Depeche.
По информации издания, 7 мая президент Франции и китайский лидер встретятся в аэропорту Тарб-Лурд Пиренеи, откуда отправятся на вершину Турмале. Во время ужина главам двух стран планируют подать традиционные блюда региона, включая местный суп гарбюр, конфи из плеча ягненка, черную свинину с фасолью Тарбе и белыми грибами, а также сырную тарелку.

Однако из-за геополитических причин, как сообщает издание, любимое пирожное французской президентской пары «Руссе» было заменено на черничный пирог. Кроме того, Си Цзиньпину и Макрону также предложат черный свиной окорок.

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#лидер
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Иракские шииты заявили о ракетном обстреле порта Хайфы на севере Израиля
05 мая 2024, 16:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Группировки шиитов заявили о ракетном ударе по израильскому городу Хайфа.
«Продолжая нашу политику по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в Газе бойцы Исламского сопротивления в Ираке нанесли удар крылатой ракетой «аль-Аркаб» по порту Хайфа, расположенному на наших оккупированных землях», — сообщили в Telegram-канале объединения группировок «Исламское сопротивление Ирака».

Они также добавили, что продолжат наносить удары по Израилю в ответ на военные действия на территории сектора Газа.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что готов заключить временное перемирие с палестинским движением ХАМАС, если боевики согласятся на обмен заложников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#ирак
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«Передоз»: Мария Захарова оценила слова Зеленского о шевроне на плече у Бога
05 мая 2024, 16:02

Фото: пресс-служба МИД РФ

Украинский президент Зеленский в пасхальной речи назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предположила, что такие речи могут быть связаны с передозировкой определённых веществ.
Комментируя для «Рен ТВ» высокопарные и богохульные высказывания Зеленского, спикер российского МИД отметила, что они из того же разряда, что и существующие лишь в больном воображении укропатриотов ритуалы древних укров в районе Двуречья в период открытия ими Америки. Сюда же можно отнести и идею глобуса Украины.

«Явный передоз», — констатировала Мария Захарова.

Стоит также отметить, что Россию Зеленский назвал «старым соседом, постоянно набивавшимся в братья», совсем упустив из виду, что Украины как государства долгое время вовсе не существовало, так что соседствовать России было не с кем. Стремление притянуть в союзники самого Бога говорит о всё возрастающем комплексе неполноценности.

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#мид
#мария захарова
#зеленский
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Президент Кубы Диас-Канель планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая
05 мая 2024, 15:34

Фото: Официальный сайт Кремля

Президент Кубы Мигель Диас-Канель может приехать в Москву, чтобы посетить парад Победы 9 мая, об этом стало известно ТАСС.
«Такой визит планируется», — цитирует агентство слова дипломатического источника.

О своих планах посетить российский парад Победы также заявили президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, Киргизии Садыр Жапаровдун и Белоруссии Александр Лукашенко. Также на парад Победы может приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На параде в честь Дня Победы 9 мая 2023 года в Москве было семь из девяти лидеров стран СНГ. Это президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Белоруссии – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. Прибыл и руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов.

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#парад победы
#москва
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Израиль готов заключить временное перемирие с ХАМАС в обмен на заложников
05 мая 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Racide

Израиль готов заключить временное перемирие в секторе Газа в обмен на заложников, удерживаемых боевиками движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
При этом глава израильского правительства исключил возможность прекращения войны до полного уничтожения боевиков. Он подчеркнул, что Израиль не откажется от достижения всех своих целей и не будет мириться с ситуацией, при которой батальоны ХАМАС выйдут из бункеров, возьмут под контроль Газу и снова будут угрожать израильским гражданам.

По словам израильского премьера, требования, выдвигаемые представителями ХАМАС на переговорах, в частности, о прекращении боевых действий и выводе войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) неприемлемы. Израиль будет продолжать боевые действия, пока все цели не будут достигнуты, резюмировал Нетаньяху.

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#сектор газа
#переговоры
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Израиль принял решение о блокировке телеканала Al Jazeera
Кабмин Израиля единогласно проголосовал о закрытии телеканала Al Jazeera
05 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/Sckrepka

Правительство Израиля приняло решение закрыть телеканал Al Jazeera на территории страны. Об этом объявил премьер-министр Биньямин Нетаньях в социальной сети Х (ранее Twitter).
«Правительство, которым я руковожу, единогласно приняло решение: в Израиле будет прекращена деятельность провокационного канала Al Jazeera», — гласит заявление.
Это решение следует за принятием кнессетом (парламентом) Израиля закона, который допускает закрытие в стране «враждебных СМИ». Ожидается, что после вступления закона в силу премьер-министр Биньямин Нетаньяху оперативно начнет процедуру закрытия катарского телеканала Al Jazeera, который ведет свою деятельность также на территории Израиля.

Законопроект был принят парламентом во втором и третьем, окончательном чтении, после прохождения необходимых согласований в парламентских комиссиях.

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#удар
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Чехия официально отозвала на родину своего посла в РФ Пивоньку
05 мая 2024, 14:50

Фото: iStock/Konoplytska

Правительство Чехии официально отозвало своего посла в РФ Витезслава Пивоньку назад в республику, об этом сообщает ČTK .
Уточняется, что на самом деле Пивонько вернулся в Чехию ещё в конце 2022 года. Однако, официальное заявление чешских властей было обнародовано только сейчас.

В апреле 2024 года власти Чехии разрешили более 150 наёмникам отправиться на специальную военную операции на Украине в составе ВСУ. Тогда представители чешского правительства уточнили, что в будущем число наёмником может возрасти. При этом в большинстве цивилизованных стран за наёмничество предусмотрено уголовное наказание.

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#чехия
#россия
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