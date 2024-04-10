МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине

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Первая мирная конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии без участия России, может способствовать выработке соглашения относительно того, когда и как привлечь Москву к этому процессу. С таким заявлением 10 апреля выступил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Берне.
Он отметил, что важно понимать, что участие России в конференции должно произойти рано или поздно. Кассис подчеркнул, что необязательно, чтобы Россия присутствовала на самом первом этапе, однако можно договориться о времени ее присоединения к процессу. Он отметил, что в мире существуют различные точки зрения относительно роли, которую должна сыграть Россия в этом процессе, и важно достичь согласия по этому вопросу.
Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине в июне недалеко от города Люцерн. Однако Россия не будет присутствовать на этом мероприятии.
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