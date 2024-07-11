В Кремле оценили готовность НАТО к диалогу по миру на Украине

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Противники России в Европе и США не желают мирного диалога по решению конфликта на Украине, это следует из принятой на саммите НАТО декларации. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность начала мирных переговоров по Украине.
«Мы видим, что наши противники в Европе и в Соединенных Штатах не являются сторонниками диалога. И, судя по документам, принятым на саммите НАТО, они не являются сторонниками мира», — заявил Песков.
Таким образом, по его словам, альянс является инструментом конфронтации, но никак не решает вопросы мира и безопасности.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса. Так зампред Совбеза РФ отреагировал на вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину.
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Элина Позднякова