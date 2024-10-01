Эрдоган: После Газы и Ливана Израиль может нацелиться на Турцию

Фото: сайт Кремля
После сектора Газа и Ливана следующей целью Израиля могут стать турецкие земли. Такое предположение сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая на открытии очередной сессии Великого национального собрания (парламента), он прямо сказал, что следующим местом после Палестины и Ливана, на которое обратят внимание представители израильской администрации, мыслящие категориями земли обетованной, станет Турция.
По словам турецкого лидера, кроме того, что Тель-Авив совершает геноцид в секторе Газа и террористические атаки в Ливане, Израиль ещё «всевозможными провокациями» втянуть другие государства Ближнего Востока в полномасштабный региональный конфликт.
Ранее Эрдоган назвал действия Израиля в Ливане террористическими атаками и призвал международное сообщество предпринять меры к тому, чтобы прекратить их.
Читайте также:
Эрдоган высказался о дипломатических проблемах по поиску мира на Украине
Эрдоган заявил о готовности к встрече с президентом Сирии Асадом
Эрдоган раскрыл цель убийства главы ХАМАС Хании
По словам турецкого лидера, кроме того, что Тель-Авив совершает геноцид в секторе Газа и террористические атаки в Ливане, Израиль ещё «всевозможными провокациями» втянуть другие государства Ближнего Востока в полномасштабный региональный конфликт.
Ранее Эрдоган назвал действия Израиля в Ливане террористическими атаками и призвал международное сообщество предпринять меры к тому, чтобы прекратить их.
Читайте также:
Эрдоган высказался о дипломатических проблемах по поиску мира на Украине
Эрдоган заявил о готовности к встрече с президентом Сирии Асадом
Эрдоган раскрыл цель убийства главы ХАМАС Хании
Александр Бойцов