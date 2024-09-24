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Эрдоган высказался о дипломатических проблемах по поиску мира на Украине

Президент Турции Эрдоган: ситуация на Украине все еще далека от мира
24 сентября 2024, 20:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Международное сообщество все еще далеко от возможности установления прочного мира на Украине. Об этом в рамках выступления на Генассамблее ООН сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Глава Турции отметил, что украинское противостояние продолжается третий год, однако установить мир в настоящее время практически невозможно. Согласно мнению Эрдогана, по мере ускорения гонки вооружений, пространство для дипломатических решений сокращается.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина сообщил, что специальная операция на Украине завершится при достижении РФ поставленных целей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США неожиданно высказались о России и Украине
TNI: стратегия Запада по конфликту на Украине выгодна Кремлю
24 сентября 2024, 19:50

Фото: istockphoto/TomasSereda

У США и Запада отсутствует четкая стратегия по Украине, что выгодно российской стороне, потому что несогласованность союзников способствует истощению их ресурсов. Об этом пишет издание The National Interest.
«Она (стратегия Запада. — Прим. ред.) практически гарантирует, что ресурсы будут тратиться впустую. Она поощряет бесконечные публичные препирательства, которые лишь подрывают американскую мощь. И, наконец, убеждает Кремль в том, что он сможет «пересидеть» Запад и достичь своих целей в этом противостоянии», — говорится в материале.
Отмечено, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его союзники по-разному видят «победу» украинской стороны. Первый считает ею возврат к границам 1991 года, а вторые — возвращение республики к границам 2022 года, а то и вообще сам факт того, что Украина продолжит существовать.

«И еще до начала боевых действий президент Джо Байден подчеркивал, что США не пойдут войной на Россию ради Украины…» — резюмировали авторы статьи.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года.

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США следят за воевавшими на стороне ВСУ американцами
Politico: ФБР следят за воевавшими на стороне ВСУ американцами
24 сентября 2024, 19:48

Фото: istockphoto/domoyega

Власти США следят за воевавшими на стороне боевиков ВСУ американцами. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники, которые знакомы с ситуацией. Уточняется, что соответствующая работа ведется агентами ФБР, а также сотрудниками американского Министерства внутренней безопасности с 2022 года.
«Программа, о которой ранее не сообщалось, была нацелена на выявление американцев, которые могут стать склонными к насилию после возвращения», — сказано в публикации.
По данным журналистов, один из министерских работников был в курсе поездки стрелявшего в политика Дональда Трампа Райана Раута в зону украинского конфликта. Авторы материала резюмировали, что у Вашингтона не было никаких списков посещавших республику американцев.

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Боевики ВСУ самовольно покидают позиции в ДНР
«РИА Новости»: боевики ВСУ самовольно покидают позиции в ДНР
24 сентября 2024, 19:31

Фото: istockphoto/YakubovAlim

Боевики ВСУ самовольно бросают позиции в оккупированной киевским режимом части Донбасса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на российских силовиков.
«Позиции самостоятельно покинули десять человек», — пояснил источник РИА Новости.

Силовик добавил, что украинские командиры наплевательски относились к своим подчиненным. Кроме того, у боевиков не хватает провизии и полностью отсутствуют гранаты и боеприпасы для стрельбы. Помимо всего прочего, на передовой не происходит ротации.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. Как отмечали в Кремле, боевые действия будут завершены, когда РФ достигнет всех поставленных целей.

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На Западе заявили о желании напрямую обратиться к Путину
Bloomberg: союзники Киева обсуждают прямое обращение к Путину перед встречей G20
24 сентября 2024, 18:41

Фото: сайт Кремля

Союзники Киева обсуждают возможность прямого обращения к президенту России Владимиру Путину перед встречей G20, которая планируется в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что к российскому лидеру может обратиться одна из стран Запада или сам Зеленский.
«Союзники также обсуждают возможность напрямую обратиться к Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии, которая запланирована на ноябрь», — указано в статье.
По данным информационного агентства, эту идею начали обсуждать после того, как Зеленский анонсировал свой «план победы», который его союзники считают скорее списком пожеланий.

Ранее сообщалось, что Запад не будет всерьез рассматривать план Владимира Зеленского, если в нем не будет территориальных уступок в пользу России. Лидеру киевского режима уже не раз намекали на то, что ему придется пойти на отказ от территорий.

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Бразилия сделала заявление по конфликту на Украине на ГА ООН
Силва: для разрешения конфликта на Украине нужен прямой диалог
24 сентября 2024, 18:39

Фото: istockphoto/blinow61

Для разрешения конфликта на Украине необходим прямой диалог сторон, заявил в рамках Генассамблеи ООН президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он отметил, что военным путем участники боевых действий не в состоянии добиться всех поставленных целей.
«…Использование все более разрушительного оружия напоминает самые темные времена бесплодной конфронтации холодной войны. Создание условий для возобновления прямого диалога между сторонами имеет решающее значение в данный момент», — пояснил бразильский глава.
Силва заключил, что данный сигнал есть в бразильско-китайском плане по урегулированию конфликта для налаживания процесса переговоров и прекращения боевых действий.

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Названа причина отказа Украине бить вглубь РФ
Сийярто: на Западе есть здравомыслящие лидеры, поэтому Киеву не дают бить по РФ
24 сентября 2024, 18:23

Фото:istockphoto/DmyTo

Украине не разрешают бить вглубь России, потому что на Западе имеется «пара здравомыслящих» руководителей. Об этом телеканалу М1 сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«Среди западных союзников ещё есть один-два здравых голоса, способных на трезвую оценку. Собственно, благодаря этому ещё не было разрешения на дальнобойные удары вглубь России. Мы искренне надеемся, что эту красную линию никто переходить и не станет», — пояснил дипломат.
Ранее стало известно, что данные об украинских призывниках продаются на просторах интернета, включая ФИО, телефоны, адреса и прочее. Ценник на информацию составляет три тысячи евро или же «что-либо интересное».

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Мобилизованным из Дубны отправили более тонны гумпомощи и легендарную «буханку»
24 сентября 2024, 18:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Дубненским мобилизованным передали более тонны гуманитарной помощи и легендарную «буханку». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сбор проходил в штабе местного отделения «Союза женщин России» с августа. Коробки, наполненные самыми нужными вещами – от термобелья до маскировочных сетей, погрузили в машину.
«Мы отправляем тактическую обувь, одежду, продукты, медикаменты. Хотим поддержать их, победа будет за нами», – сказала председатель Союза женщин России городского округа Дубна Ольга Михайлова.
Запрос поступил от штурмового отряда Ямпольского полка, где находятся дубненские мобилизованные.

Главное – это сама машина, которую отправили бойцам. Дубна передала мобилизованным УАЗ-450. Его предоставили участник СВО с позывным «Архив» и его отец.

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Стало известно о гибели командира украинского корабля
Поддубный: командир украинского корабля морской охраны был ликвидирован
24 сентября 2024, 18:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Командир корабля морской охраны Украины капитан третьего ранга Владимир Ковальчук погиб в результате удара ВС РФ. Об этом написал в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
Поддубный пояснил, что Ковальчук, вероятно, погиб в результате недавнего ракетного удара российской армии по портовой инфраструктуре в районе Одессы. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что украинские войска за сутки потеряли более двух тысяч боевиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Что-либо интересное»: базу украинских призывников продают в сети
«РИА Новости»: базу украинских призывников продают в сети
24 сентября 2024, 18:07

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Базу данных призывников Украины можно купить в сети. Как пишет РИА Новости, персональная информация украинцев размещена на крупнейшем форуме во всемирной паутине. По информации журналистов, база содержит в себе 678 строк с персональными данными будущих боевиков ВСУ, чей возраст от 18 до 25 лет.
В частности, речь идет о ФИО, прописке, номерах телефонов, датах рождения и даже принадлежности к военкомату. Стоимость базы составляет три тысячи евро. Либо продавец требует «что-либо интересное». Юзер-торговец зарегистрирован на форуме накануне, 23 сентября.

Ранее в России оценили позицию президента Ирана по конфликту на Украине. Прочесть подробности можно здесь.

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