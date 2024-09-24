Эрдоган высказался о дипломатических проблемах по поиску мира на Украине

Фото: сайт Кремля
Международное сообщество все еще далеко от возможности установления прочного мира на Украине. Об этом в рамках выступления на Генассамблее ООН сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Глава Турции отметил, что украинское противостояние продолжается третий год, однако установить мир в настоящее время практически невозможно. Согласно мнению Эрдогана, по мере ускорения гонки вооружений, пространство для дипломатических решений сокращается.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина сообщил, что специальная операция на Украине завершится при достижении РФ поставленных целей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина сообщил, что специальная операция на Украине завершится при достижении РФ поставленных целей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова