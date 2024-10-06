Израиль начал операцию в районе лагеря беженцев в Газе

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Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию против палестинского радикального движения ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Отмечается, что после проведения разведки подразделения 401-й и 460-й бригад ЦАХАЛ завершили окружение района для начала наступательной операции. Согласно данным пресс-службы, «операция будет продолжаться столько, сколько необходимо».
Израильская армия намерена продолжать наносить ущерб и уничтожать инфраструктуру в регионе. Уточняется, что к настоящему времени ЦАХАЛ ликвидировала десятки целей.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Израильская армия намерена продолжать наносить ущерб и уничтожать инфраструктуру в регионе. Уточняется, что к настоящему времени ЦАХАЛ ликвидировала десятки целей.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова