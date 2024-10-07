ЦАХАЛ сообщил об ударе по больнице с центрами ХАМАС

Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что атаковала так называемую штаб-квартиру палестинского движения ХАМАС в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале армии.
По данным канала, ВВС Израиля под руководством разведывательной службы ЦАХАЛа и Управления безопасности Израиля (ISA) атаковали террористов ХАМАСа, действовавших в командно-контрольном центре больницы «Шухада аль-Акса» в Дейр-эль-Балаха.
По информации ЦАХАЛа, боевики ХАМАСа использовали командно-контрольный пункт для планирования и осуществления атак на израильскую армию и саму страну. Перед нанесением авиаударов армия приняла все необходимые меры, чтобы свести к минимуму риск жертв среди мирного населения.
Ранее, в преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «положить конец страданиям» на Ближнем Востоке.
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По информации ЦАХАЛа, боевики ХАМАСа использовали командно-контрольный пункт для планирования и осуществления атак на израильскую армию и саму страну. Перед нанесением авиаударов армия приняла все необходимые меры, чтобы свести к минимуму риск жертв среди мирного населения.
Ранее, в преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «положить конец страданиям» на Ближнем Востоке.
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Александр Климов