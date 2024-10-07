Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном залпе по Тель-Авиву

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает день рождения. Главе государства исполняется 72 года. Известно, что в школьные годы будущий лидер страны был хулиганом и троечником, однако уже после окончания университета он начал свою карьеру в КГБ, что стало отправной точкой его политической жизни. О биографии, карьере и достижениях президента читайте в материале «Радио 1».