Военное крыло ХАМАС заявило о ракетном залпе по Тель-Авиву

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Военное крыло палестинского движения ХАМАС — Бригады «Аль-Кассам» — в годовщину нападения на Израиль заявило о ракетной атаке на Тель-Авив. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что в столице Израиля и южных пригородах звучали сирены воздушной тревоги. Согласно информации агентства, в городе прозвучали нескольких мощных хлопков, предположительно, от работы средств противовоздушной обороны.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова