Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казани

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил телеканал Haber Global.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В скором времени она будет рассмотрена. После этого турецкий президент принял приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдёт 23-24 октября.
Издание представило программу Эрдогана на ближайшие месяцы. В конце сентября, 21-26 числа, он посетил Генассамблею ООН в Нью-йорке, затем прибудет в Россию. После этого с 12 по 13 ноября турецкий лидер будет находиться в Баку на климатическом саммите СОР-29, а 18-19 ноября прибудет на саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии.
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