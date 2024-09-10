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Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казани

Haber Global: Эрдоган посетит саммит БРИКС в Казани в октябре
10 сентября 2024, 20:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщил телеканал Haber Global.


Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В скором времени она будет рассмотрена. После этого турецкий президент принял приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдёт 23-24 октября.

Издание представило программу Эрдогана на ближайшие месяцы. В конце сентября, 21-26 числа, он посетил Генассамблею ООН в Нью-йорке, затем прибудет в Россию. После этого с 12 по 13 ноября турецкий лидер будет находиться в Баку на климатическом саммите СОР-29, а 18-19 ноября прибудет на саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии.

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«Нас почему-то не воспринимают»: Украинский депутат призвал нанести удар по Ирану
Депутат Рады Гончаренко* призывает нанести удар по Ирану
10 сентября 2024, 21:09

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* призвал нанести удар по Ирану. Об этом политик написал в телеграмм-канале 10 сентября.
«А не имеем ли мы права ударить по Ирану? Иран – союзник России. Передает оружие. Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет», – написал депутат.

Как до этого сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен, позиция Вашингтона относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории России изменилась из-за поставок в РФ баллистических ракет из Ирана. Эти слухи вызвали ряд негативных заявлений со стороны украинских политиков в адрес Ирана.
«Нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», – пожаловался Гончаренко* в том же телеграм-канале, говоря о военных ударах по Ирану.

Несмотря на официальное опровержение власти Украины продолжают агрессивную политику и заявления против Ирана.

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#рф
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ЕК посчитала неприемлемыми угрозы Венгрии отправить мигрантов в Брюссель
10 сентября 2024, 19:59

Фото: iStock/Naeblys

Угрозы властей Венгрии перенаправить мигрантов в Брюссель неприемлемы, такие действия подорвут безопасность Шенгенской зоны. С таким заявлением выступила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на пресс-конференции в Брюсселе.
Она подчеркнула, что власти Венгрии объявили о планах отправить в Брюссель нелегальных мигрантов. Такие действия нарушат европейское право и принцип взаимного доверия. Также они негативно скажутся на безопасности Шенгенской зоны.

В настоящее время Еврокомиссия контактирует с властями Венгрии, чтобы убедиться в том, что эти решения в действительно приняты не будут.

Ранее, 22 августа, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна намерена направлять нелегальных мигрантов напрямую в Брюссель, если Евросоюз будет создавать преграды для борьбы с большим притоком переселенцев.

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#еврокомиссия
#венгрия
#мигранты
#политика
#евросоюз
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В Пентагоне утверждают, что не указывают Украине на цели внутри России
10 сентября 2024, 19:24

Фото: iStock/icholakov

США не указывают Украине, по каким целям на территории России наносить удары. Об этом неназванные представители Пентагона сообщили в беседе с РИА Новости, комментируя атаку дронов ВСУ по российским регионам.
Киев самостоятельно выбирает цели, по которым наносить удары, а также собственные военные устремления.

Минувшей ночью, как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, над территорией региона средствами ПВО были сбиты 14 дронов. Их ликвидировали в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. При ударе по Раменскому были серьёзно повреждены два многоквартирных дома.

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#пентагон
#сша
#украина
#всу
#обстрел
#удар
#россия
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Политолог Денисов заявил об использовании США Японии
10 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что США используют Японию как военный плацдарм в Восточной Азии.
Так он прокомментировал заинтересованность в размещении ракет средней и малой дальности наземного базирования в Японии.

«Такое размещение означает угрозу и против КНР, и против РФ. В этом отношении Япония будет выполнять роль стабильного авианосца для США, который расположен в крайне удачном месте, с помощью которого можно угрожать и Северной Корее», — заявил в беседе с «Известиями» Денисов.

По словам специалиста, таким образом США намерены обеспечить себе доминирование во всём мире.

А китаист, востоковед Николай Вавилов прокомментировал взаимоотношения Китая и России, отметив, что китайцы являются не самыми простыми переговорщиками.

«Россия в новом мире формирует свой контур влияния, в том числе и на китайские интересы. Китайцы очень сложные переговорщики. Серьёзно. Они умеют выкручивать руки. Иначе они не были бы мировой торговой империей. Чтобы с ними переговоры вести на равных, нужно иметь свой контур влияния. В том числе непосредственно там, на Востоке», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Вавилов.

Ранее стало известно о том, что американское правительственное Агентство по международному развитию (USAID) планирует «поддержать» «независимые СМИ» в Сербии и Северной Македонии.

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#сша
#россия
#япония
#переговоры
#политика
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США могут разрешить ВСУ бить по России из-за передачи иранских ракет Москве
10 сентября 2024, 18:49

Фото: iStock/rarrarorro

Позиция Вашингтона относительно дальнобойных ударов ВСУ по территории России изменилась из-за поставок Ираном баллистических ракет. Об этом пишет Bloomberg.
Издание привело слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее подтвердил информацию о том, что Иран действительно передал России партию ракет Fath-360. По его словам, теперь Вашингтон и Лондон рассмотрят и выслушают просьбу Украины снять ограничения.

Таким образом, издание предполагает, что США могут все-таки разрешить Киеву наносить удары по территориям РФ западными ракетами, а причиной для этого могут назвать поставки иранских ракет России.

При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине. Он подчеркнул, что иранские власти категорически отвергают заявления о поставках оружия одной из сторон украинского конфликта.

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#сша
#оружие
#мид
#ограничения
#поставки
#иран
#сво
#песков
#рф
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Власти Молдавии подозревают местную православную церковь в связях с Россией
10 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Молдавии обвиняют православную церковь страны в связях с Россией, называя это угрозой нацбезопасности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления президента страны Майи Санду и других политиков.
В своём недавнем обращении глава государства призвала священников сторониться политики и сосредоточиться на продвижении православия. Это заявление она сделала после паломнической поездки молдавских клириков в Москву в августе.

При этом ряд молдавских СМИ, связанных со структурами власти, сообщил, что священнослужителям в России якобы вручили банковские карты, на которые будут приходить средства за информационную политику против Санду и референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз. А само паломничество, по их данным, якобы финансировал лидер оппозиционного блока Молдавии «Победа» Илан Шор.

В ответ на это синод Молдавской православной церкви призвал власти страны не оказывать давление на духовенство.

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#молдавия
#россия
#православие
#церковь
#карты
#поездки
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Россия может произвести весь оружейный арсенал Германии за полгода
10 сентября 2024, 18:28

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Россия за полгода производит военную продукцию, сопоставимую по объёму со всем арсеналом Германии. Об этом сообщил Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel), который провёл внутреннее исследование.
При проведении анализа данных учёные опирались на открытые источники и информацию из базы данных Kiel Military Procurement Tracker.

Отмечается, что Германии при нынешних темпах закупок потребуется около 100 лет, чтобы достичь уровня военных запасов 20-летней давности. Это не сопоставимо с потенциалом российского оборонного комплекса, который постоянно растёт и развивается, позволяя производить общий объём немецких запасов вооружения за шесть месяцев.

По подсчётам учёных, Минобороны ФРГ удастся пополнить свой парк истребителей (226 самолётов) до состояния 2004 года (423 единицы) примерно за 15 лет, танков – за 40 лет, а гаубиц – почти за 100 лет.

При этом также сказываются поставки оружия Киеву. Германия не успевает восполнять запасы вооружения.

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#россия
#германия
#оружие
#производство
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СМИ: Блинккен прибудет в Киев, чтобы разрешить Украине бить по России ракетами ATACMS
Маккол: Блинкен летит в Киев для разрешения бить по России ракетами ATACMS
10 сентября 2024, 18:26

Фото: iStock/lucky-photographer

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует лично посетить Киев 11 сентября, чтобы разрешить Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России. Об этом сообщил в интервью британской прессе председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад. Он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы лично сказать, что они разрешат им [США и Британия разрешат Украине бить по России]», – цитирует Блинкена издание Axios.

При этом официально Белый дом заявляет, что США не поддерживают удары по территории России РФ, несмотря на планы президента Байдена обсудить это с премьер-министром Великобритании. А бывший премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти уже подержали атаку на Россию ракетами ATACMS.

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#сша
#киев
#рф
#украина
#великобритания
#ракета
#оружие
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Медведев: На православие сейчас оказывается сильнейшее давление
10 сентября 2024, 18:17

Фото: сайт Кремля

Православная вера подвергается тяжелейшему давлению в современных условиях расколотого мира. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик взял слово после церемонии освящения Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом Храма святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербургском государственном университете. Он назвал патриарха особым примером нравственного подвига, ведь ему, как предстоятелю Русской православной церкви, приходится противостоять мощному давлению, которое оказывается на православие.

Медведев также отметил уникальную роль Русской православной церкви, так как именно в лихую годину трудностей, в столкновении с теми проблемами, с которыми столкнулось Отечество, всем россиянам необходима подлинная глубокая вера.

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#православие
#медведев
#россия
#патриарх кирилл
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