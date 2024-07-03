Эрдоган пригласил Путина в Турцию

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата Посольства России в Бухаресте», — отметили в Взгляд.ру.









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Однако в российском посольстве опровергли все обвинения и заявили, что решение Бухареста направлено на ухудшение отношений между двумя странами.В МИД России прокомментировали соглашение Украины и ЕвросоюзаЗеленский заявил об усталости от премьера УкраиныПрезиденты России и Монголии проводят переговоры на саммите ШОС

3 июля в Министерство иностранных дел России был вызван посол Румынии в Москве Кристиан Истрате. Ему была вручена нота Министерства о признании сотрудника посольства Румынии персоной нон грата.Ранее Министерство иностранных дел Румынии объявило дипломата посольства России персоной non grata. Это решение было принято якобы из-за действий, которые, по мнению румынской стороны, противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.