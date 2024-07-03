Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Астане на полях саммита ШОС.
Эрдоган заявил, что он продолжает «телефонную дипломатию» с российским лидером.
Он добавил, что целью Анкары и Москвы является товарооборот в 100 млрд долларов. Отмечается, что в Кремле озвучивали такую стратегическую цель еще в июне 2015 года. Кроме того, Эрдоган проинформировал о ходе переговоров о строительстве станции «Синоп», призвал к сдаче в эксплуатацию АЭС «Аккую» и пригласил Владимира Путина с визитом в Турцию.
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«Мы проводим телефонную дипломатию, но тем временем наши друзья (министры - прим. ред.) поддерживают связь друг с другом», — цитирует РИА Новости слова президента Турции.
Он добавил, что целью Анкары и Москвы является товарооборот в 100 млрд долларов. Отмечается, что в Кремле озвучивали такую стратегическую цель еще в июне 2015 года. Кроме того, Эрдоган проинформировал о ходе переговоров о строительстве станции «Синоп», призвал к сдаче в эксплуатацию АЭС «Аккую» и пригласил Владимира Путина с визитом в Турцию.
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Диана Аванесян