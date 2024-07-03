Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану. Он примет участие в саммите ШОС. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Президент России прибыл в столицу Казахстана Астану для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», — отмечается в сообщении.
Саммит ШОС пройдёт в столице Казахстана 3-4 июля. На встрече будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств проведут двусторонние встречи, в рамках которых обсудят сотрудничество в различных сферах, а также затронут иные важные темы. По итогам саммита Путин пообщается с журналистами.
Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что сначала президент РФ встретится с главой Монголии Хуруэлсухом, после – с лидером Азербайджана Алиевым, затем – с президентом Пакистана Шарифом. Следом запланирована беседа с турецким коллегой Эрдоганом, а после состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
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