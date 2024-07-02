Фото: РИА Новости/ РИА Новости
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российский лидер Владимир Путин хочет пошатнуть европейскую безопасность. Об этом информирует РИА Новости.
Она утверждает, что РФ в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы. Бербок отметила, что необходимо защитить «каждый квадратный сантиметр».
Ранее сообщалось, что против сотрудников МИД ФРГ Германии, которое возглавляет Анналена Бербок, ведется расследование по подозрению в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами. За последние 5 лет тысячам людей был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были неполными или поддельными.
Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях продолжения поддержки Западом Украины и отправки туда контингента иностранных войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно о разногласиях между Бербок и Шольцем из-за санкций против России
Бербок заявила, что от Путина зависит установление мира на Украине
Бербок предложили почитать газеты, чтобы не врать о Путине
Ранее сообщалось, что против сотрудников МИД ФРГ Германии, которое возглавляет Анналена Бербок, ведется расследование по подозрению в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами. За последние 5 лет тысячам людей был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были неполными или поддельными.
Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях продолжения поддержки Западом Украины и отправки туда контингента иностранных войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно о разногласиях между Бербок и Шольцем из-за санкций против России
Бербок заявила, что от Путина зависит установление мира на Украине
Бербок предложили почитать газеты, чтобы не врать о Путине
Дарья Осипова