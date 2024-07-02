Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Бербок утверждает, что Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность в Европе

Бербок утверждает, что Владимир Путин хочет пошатнуть безопасность в Европе

02 июля 2024, 00:50
Фото: РИА Новости/ РИА Новости

Фото: РИА Новости/ РИА Новости

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что российский лидер Владимир Путин хочет пошатнуть европейскую безопасность. Об этом информирует РИА Новости.
Она утверждает, что РФ в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы. Бербок отметила, что необходимо защитить «каждый квадратный сантиметр».

Ранее сообщалось, что против сотрудников МИД ФРГ Германии, которое возглавляет Анналена Бербок, ведется расследование по подозрению в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами. За последние 5 лет тысячам людей был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были неполными или поддельными.



Президент России Владимир Путин не блефует, когда говорит о катастрофических последствиях продолжения поддержки Западом Украины и отправки туда контингента иностранных войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Стало известно о разногласиях между Бербок и Шольцем из-за санкций против России

Бербок заявила, что от Путина зависит установление мира на Украине

Бербок предложили почитать газеты, чтобы не врать о Путине
#владимир путин
#президент
#мид
#фрг
#рф
Орбан: с приходом Трампа будет прекращение огня на Украине и переговоры
02 июля 2024, 00:46

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что огонь на Украине будет прекращен, если президентом США станет Дональд Трамп. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, Европе нужно подготовиться к тому, что рано или поздно начнутся переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Он отметил, что Европа должна задаться вопросами, «кто представляет ее интересы и в чем они состоят», «где ее место в этом распределении».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США должны выступить с инициативой о немедленном прекращении огня на Украине. По его словам, американский президент в лице Дональда Трампа – единственный человек во вселенной, который двумя звонками в Москву и Киев способен дать начало переговорам о завершении конфликта.

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что его успех в дебатах был омрачен провальным выступлением нынешнего лидера США Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС определиться с целями в конфликте на Украине

Орбан раскрыл позицию по украинскому конфликту

Орбан: НАТО проведет военную миссию на Украине, Будапешт участвовать не станет
#дональд трамп
#министр
#ес
#нато
#киев
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Небензя оценил план Трампа по завершению конфликта на Украине за сутки
Небензя: конфликт на Украине методом Трампа невозможно решить за сутки
02 июля 2024, 00:41

Фото: Сайт Кремля

Постпред России при ООН Василий Небензя сегодня, 1 июля, дал оценку плану Трампа по завершению конфликта на Украине. В ходе пресс-конференции дипломат заявил, что инициатива кандидаты в президента США нереализуема – разрешить украинский кризис за сутки невозможно.
«Украинский кризис не может быть разрешен за один день», – отметил Небензя в ходе пресс-конференции.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае, если он вновь станет президентом США, добьется разрешения конфликта между Россией и Украиной ровно за 24 часа. Согласно одному из заявлений премьера Венгрии Орбана, для этого Трампу понадобится два звонка – в Киев и Москву.

Василий Небензя сегодня также предупредил Израиль о политических последствиях, которые могут наступить, если тот передаст Украине 8 комплексов ПВО Patriot.

Читайте также:

Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины

Стали известны условия Судана для размещения военной базы РФ в Красном море

Литва собирается выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов
#сша
#дональд трамп
#кризис
#киев
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Нидерландов разрешили экспорт первых истребителей F-16 для Украины
Минобороны: власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине
02 июля 2024, 00:15

Фото: istockphoto/TebNad

Власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине. Об этом заявила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен, пишет РИА Новости.
«Министр внешней торговли и сотрудничества выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16. Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину», — указано в письме.

Ранее издание Politico сообщило сроки поставок F-16 Украине. Журналисты указали, что киевскому режиму истребители поставят текущим летом. В частности, Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания хотят дать Киеву 60 единиц техники.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics.

Российские военные уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области

Израиль предупредили о последствиях в случае отправки систем ПВО Patriot на Украину

Боевик ВСУ рассказал о продаже органов на черном рынке при помощи раненым
#военные
#радио
#журналисты
#экспорт
#министр
#нидерланды
#всу
#бельгия
#истребители
#норвегия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров назначил племянника на должность секретаря Совбеза Чечни
01 июля 2024, 23:50

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на должность секретаря Совета Безопасности Чечни назначен его племянник Хамзат Кадыров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров», — заявил глава Чечни.

Помимо этого, Рамзан Кадыров внес предложения по кадровым изменениям в руководстве администрации Шалинского района Чеченской Республики. Новым главой района будет Турпал-Али Ибрагимов. Он отметил, что они имеют большой опыт на руководящих должностях и справятся с обязанностями, которые на них возложили.

Ранее Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что в новом районе Путина в Грозном продано уже 50% квартир, причем большинство — посредством исламской рассрочки. Отмечается, что все работы идут согласно плану. Нет проблем с нехваткой материалов и рабочей силы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Кадыров призвал дорожить сплоченностью народов в России

Кадыров: Бастрыкину нужно быть аккуратным, говоря о терактах в Дагестане

Песков: Кадыров в словах о кровной мести имел в виду борьбу с терроризмом
#лидер
#рамзан кадыров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны условия Судана для размещения военной базы РФ в Красном море
ВС Судана согласны разместить военную базу РФ в Красном море в обмен на оружие
01 июля 2024, 23:10

Фото: istockphoto/Barbara Gabay

Суданские вооруженные силы согласились предоставить РФ плацдарм для военной базы в Красном море. Как сообщил аналитик Осман Аль Миргани изданию North Africa Post, основным условием для этого станет обмен на оружие, так вооруженные силы страны погрязли в конфликте с военизированной группировкой Rapid Support Forces.
По словам аналитика, армия Судана сильно нуждается в оружии, снарядах и запчастях для своих самолетов российского производства. Потому, предложить России место для военной базы в Красном море, будет лучшим вариантом, считает Аль Миргани.

Ранее секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба сообщил, что база ВМФ России в республике может начать работу уже в 2024 году.

Читайте также:

Литва собирается выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

​Капитан первого ранга Дандыкин сомневается в появлении истребителей F-16 у ВСУ

Филипчук: Киев хочет скрыть реальную ситуацию с эпидемией холеры у ВСУ в Херсоне
#армия
#море
#вмф
#база
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Филипчук: Киев хочет скрыть реальную ситуацию с эпидемией холеры у ВСУ в Херсоне
01 июля 2024, 21:44

Фото: istockphoto/Sergii Zhmurchak

Ситуацию с эпидемией холеры в Херсоне хотят скрыть от общественности власти Украины. Об этом в Telegram-канале написал руководитель Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит. Еще как минимум два человека умерли от этой заразы на правом берегу», — говорится в посте.

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, переход эпидемии с правого берега оккупированного киевским режимом Днепра на левый практически невозможен, потому что берега между собой не контактируют.

Пророссийские подпольщики и представители назначенной Киевом администрации в Херсоне также заявляли о попытках украинской власти замалчивать о положении дел с холерой во избежание паники.

Читайте также:

Боевик ВСУ рассказал о продаже органов на черном рынке при помощи раненым

Подполье: Украина активизировала авиацию в Николаевской области

На борту самолета из Австралии в Индию от туберкулеза умерла 24-летняя девушка
#россия
#украина
#херсонская область
#сво
#война
#эпидемия
#болезни
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капитан первого ранга Дандыкин сомневается в появлении истребителей F-16 у ВСУ
01 июля 2024, 21:09

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Боевики ВСУ вряд ли получили и пользуются истребителями F-16 в зоне конфликта на Украине. Своими сомнениями на этот счет с «Лентой.ру» поделился капитан первого ранга Василий Дандыкин. По словам собеседника, такие данные требуют подтверждения. Однако Дандыкин полагает, что техника у неонацистов скоро появится.
«Я думаю, что они появятся позже, летом, но позже», — сказал эксперт.

Он дал оценку влиянию истребителей на ход событий. По мнению офицера, для F-16 «это будет непростой прогулкой». Американские машины, по словам Дандыкина, осложнят боевое противостояние, но преимущества противник не получит.

Ранее издание Politico сообщило сроки поставок F-16 Украине. Журналисты указали, что киевскому режиму истребители поставят текущим летом. В частности, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Дания хотят дать Киеву 60 единиц техники.

Читайте также:

Стали известны подробности смерти сына помощника Путина

Кадыров раскрыл детали продаж квартир в новом районе Путина в Грозном

Пилот греческого истребителя Mirage катапультировался после посадки на базе ВВС
#россия
#украина
#война
#сво
#истребитель f-16
#новости
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Литва собирается выйти из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов
Президент Литвы поддержал выход из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов
01 июля 2024, 19:53

Фото: iStock/NejauPhoto

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал выход его страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использовать, передавать и хранить подобное вооружение. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщил ТАСС. Науседа считает, что для защиты Литвы и увеличения ее боевой мощи нужно использовать все доступные боеприпасы, в том числе и кассетные.
Таким образом глава Литвы сменил свое мнение, которого придерживался довольно долго. Раньше он заявлял, что снятие запрета на кассетные боеприпасы ударит по международному имиджу страны. Однако теперь литовское МО считает, что такое вооружение — эффективное средство, ведь вероятный противник также будет его применять.

Теперь инициативу о выходе страны из конвенции, предложенную Министерством обороны Литвы, будут рассматривать на Сейме, который соберется уже на этой неделе. После решения правительства президент сможет утвердить или отклонить документ.

К Конвенции о запрете кассетных боеприпасов, принятой в 2008 году, Литва присоединилась спустя три года — в 2011.

Читайте также:

Стало известно, куда сбегут украинские власти после поражения в СВО

Литва решила «обороняться» от России с помощью дронов

В Раде стали известны серьезные кадровые изменения во власти
#мо
#изменения
#президент
#страны
#боеприпасы
#вооружение
#литва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
AFP: Норвежцы запретили продавать последний частный участок земли на Шпицбергене
01 июля 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Leamus

Продажу последнего частного земельного участка на Шпицбергене запретили норвежские власти, исходя из опасений, что его выкупит Китай. Об этом сообщает Agence France-Presse. Ценник на снятую с продажи землю составляет примерно 300 миллионов евро, а площадь ее территории приблизительно равна 60 квадратным метрам.
По словам адвоката Пера Киллингстада, представляющего интересы продающей стороны, этот участок, насколько известно, является «последним в мире на Крайнем Севере». Юрист подчеркнул, что потенциальные покупатели из КНР явно заинтересованы в сделке, судя по «наглядным признакам».

Норвежская власть в лице министра торговли и промышленности Сесилии Мирсет считает, что покупка участка иностранцами способна «нарушить стабильность региона, поставив под угрозу интересы Норвегии».

Шпицберген является норвежской территорией, но в его отношении действуют особые правовые нормы с 1947 года. Хозяйственная деятельность на нем доступна другим государствам. В частности, там есть поселки, относящиеся к РФ: Грумант, Баренцбург и Пирамида.

Читайте также:

Политолог Кортунов раскрыл судьбу Макрона после краха на выборах

Белгородские силовики задержали дагестанцев за вымогательство денег у таксистов

Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет
#мир
#норвегия
#продажа
#земля
#участок
#китай
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф