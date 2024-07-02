Стали известны лидеры стран, с которыми встретится Владимир Путин на саммите ШОС

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане встретится с лидерами нескольких стран, в том числе с Эрдоганом и Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на помощника президента по международным делам Юрия Ушакова сообщают РИА Новости. Основные двухсторонние переговоры запланировали на среду, 3 июля.
Как пояснил Ушаков, сначала президент РФ встретится с главой Монголии Хуруэлсухом, после – с лидером Азербайджана Алиевым, затем – с президентом Пакистана Шарифом. Следом запланирована беседа с турецким коллегой Эрдоганом, а после состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Перед выездом на неофициальный обед Владимир Путин поговорит с главой Казахстана Токаевым.
Помощник президента отметил, что с Эрдоганом будут обсуждаться «важные и чувствительные вопросы», а также поездка Путина в Турцию.
Участники саммита ШОС намерены подписать 24 совместных документа, а также итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.
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Помощник президента отметил, что с Эрдоганом будут обсуждаться «важные и чувствительные вопросы», а также поездка Путина в Турцию.
Участники саммита ШОС намерены подписать 24 совместных документа, а также итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.
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Данил Пономарев