Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о перевороте

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с руководителями разведки и минюста после предупреждения своего соратника, главы партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о возможной попытке госпереворота. Об этом сообщает Türkiye.
В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение сотрудников правоохранительных органов в Управлении безопасности Анкары. Их обвиняют в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». Их дома обыскали.
Как заявил Бахчели, речь может идти о заговоре против власти и нельзя избавиться от угрозы путем отстранения ряда полицейских. Выступая в парламенте, он предупредил о возможности повторения попытки государственного переворота 2016 года.
До этого сообщалось, что США хотят отвести Турции роль противовеса России и Китая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как заявил Бахчели, речь может идти о заговоре против власти и нельзя избавиться от угрозы путем отстранения ряда полицейских. Выступая в парламенте, он предупредил о возможности повторения попытки государственного переворота 2016 года.
До этого сообщалось, что США хотят отвести Турции роль противовеса России и Китая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак