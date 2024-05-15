Эрдоган знает кукловодов, которые готовят заговор

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему известно, кто готовил заговор в стране. С таким заявлением он выступил в парламенте после сообщений о попытке госпереворота.
«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку», — заявил Эрдоган.
Он отметил, что власти Турции проявят достоинство и терпимость несмотря на действия других.
По его словам, деятельность предполагаемых заговорщиков с запрещенной в стране организацией FETÖ.
Ранним утром стало известно, что Эрдоган провел экстренное заседание с руководителями разведки и минюста после предупреждения своего соратника, главы партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о возможной попытке госпереворота.
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Элина Позднякова