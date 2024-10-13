Эрдоган призвал Россию к защите Сирии от Израиля

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран должны поддержать Сирию, чтобы предотвратить эскалацию конфликта с Израилем. Высказывания турецкого лидера процитировал телеканал Haberturk.
На пресс-конференции Эрдоган подчеркнул, что меры должны принять не только Россия и Иран, но и сама Сирия. Он призвал к более эффективному решению «этой ситуации, которая является самой большой угрозой для территориальной целостности Сирии».
Ранее авиация Израиля нанесла удар по иранскому заводу, расположенному на территории Сирии. 8 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала жилое здание в Дамаске.
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«Сегодня эффективное использование дипломатических каналов может предотвратить эскалацию конфликта», – резюмировал глава государства.
Ранее авиация Израиля нанесла удар по иранскому заводу, расположенному на территории Сирии. 8 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала жилое здание в Дамаске.
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Александр Климов