США выступили к Ирану с одной просьбой

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США просили Иран не трогать американские военные базы незадолго до массированной ракетной атаки на Израиль в минувший вторник, 1 октября. Об этом сообщает Baghdadtoday.
«Вашингтон был обеспокоен тем, что Иран или приближенные к нему группировки могли атаковать американские базы. США предприняли все меры предосторожности, готовясь к любому стремительному развитию событий», — сказано в материале.
По данным журналистов, Вашингтон отправил срочные сообщения в количестве аж трех штук за полчаса, когда Иран готовился бить по ЦАХАЛу (армия Израиля). Ракеты пускали с пяти-шести баз вглубь израильских территорий.
Иран негативно отреагировал на ликвидацию ЦАХАЛом генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы. Представители иранского руководства заявляли, что такие действия приведут к «уничтожению» Израиля.
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