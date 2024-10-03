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США выступили к Ирану с одной просьбой

Baghdadtoday: США попросили Иран не бить по американским базам
03 октября 2024, 21:37
Фото: istockphoto/Tatsiana Niamera

Фото: istockphoto/Tatsiana Niamera

США просили Иран не трогать американские военные базы незадолго до массированной ракетной атаки на Израиль в минувший вторник, 1 октября. Об этом сообщает Baghdadtoday.
«Вашингтон был обеспокоен тем, что Иран или приближенные к нему группировки могли атаковать американские базы. США предприняли все меры предосторожности, готовясь к любому стремительному развитию событий», — сказано в материале.

По данным журналистов, Вашингтон отправил срочные сообщения в количестве аж трех штук за полчаса, когда Иран готовился бить по ЦАХАЛу (армия Израиля). Ракеты пускали с пяти-шести баз вглубь израильских территорий.



Иран негативно отреагировал на ликвидацию ЦАХАЛом генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы. Представители иранского руководства заявляли, что такие действия приведут к «уничтожению» Израиля.

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#мир
#сша
#израиль
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#война
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#цахал
#новости
В Британии заподозрили Нетаньяху в слежке через туалет
Борис Джонсон: Нетаньяху оставил в ванной комнате прослушку
03 октября 2024, 20:57

Фото: istockphoto/nevenmn

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху якобы оставил в ванной комнате экс-руководителя британского правительства Бориса Джонсона прослушку. Как пишет издание The Telegraph, устройство вскоре нашли британские силовики. Журналисты сослались на мемуары Джонсона.
«Джонсон утверждает, что, когда премьер-министр Израиля посетил его ведомство в 2017 году, его служба безопасности обнаружила подслушивающие устройства в туалетах после того, как он ими воспользовался. По его словам, во время их встречи в старом офисе Нетаньяху (...) извинился и отлучился в туалет», — сказано в статье.
Вместе с тем Борис Джонсон отказался уточнить детали журналистам. Публицисты подчеркнули, что семь лет назад Израиль уже сталкивался с обвинениями в свой адрес по поводу прослушки в Белого дома.

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#мир
#великобритания
#израиль
#биньямин нетаньяху
#новости
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Политолог Ибрагимов объяснил цели Израиля в нынешней ситуации на Ближнем Востоке
Политолог Ибрагимов обвинил Израиль в желании большой войны на Ближнем Востоке
03 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/e-crow

Политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов заявил, что Израиль давно провоцировал Иран для разжигания большой войны на Ближнем Востоке ради создания западной коалиции в регионе.
«Поведение Израиля указывает на то, что они просто хотят полномасштабной войны, а сами воевать не хотят. Хотят, чтобы началась большая война, и чтобы западная коалиция была сформирована на Ближнем Востоке против Ирана, и это всё – вокруг наших границ», – отметил в беседе с «Царьградом» Ибрагимов.

До этого стало известно о семье тунисцев, которые оказались разлучены из-за атак Израиля в Бейруте. Так, Марием, мать двоих детей, сейчас находится в обстреливаемом городе, ожидая возможности вернуться на родину.

«Я не в безопасности, потому что всегда израильская армия атакует. Бомбы наносят серьёзные травмы. Моя семья в Тунисе очень обеспокоена нашей ситуацией, потому что она катастрофическая», — поделилась в беседе с корреспондентом RT Басем Шебби женщина.

Ранее житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.

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#политика
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Нарышкин: силовики РФ и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу» США
03 октября 2024, 16:16

Фото: сайт Кремля

«Провокационную угрозу» в отношении российского дипломата со стороны США предотвратили спецслужбы РФ и Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора СВР России Сергея Нарышкина.
«Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», — сказал он.
Нарышкин добавил, что все произошедшее демонстрирует пример вмешательства в дела государств.

«Эти силы недовольны тем, что и Россия, и Азербайджан ведут самостоятельную и суверенную политику», — резюмировал Нарышкин.

Президент России Владимир Путин посещал Баку в августе, где были подписаны документы в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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Посол РФ Смирнов раскрыл основной страх Нетаньяху
Посол РФ Смирнов заявил о страхе Нетаньяху международной изоляции
03 октября 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, чрезвычайный и полномочный посол России Виктор Смирнов заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху боится международной изоляции страны из-за нынешней ситуации на Ближнем Востоке.
«Для Нетаньяху, сделавшему ставку на силовые методы, была бы болезненной международная изоляция. Он беспокоится, что Израиль попадет в категорию изгоев, нельзя жить на одной силе», — высказался в беседе с «Известиями» Смирнов.

Вместе с тем корреспондент RT Вафа Шабруни сообщает о том, что в ливанском городе Баальбек после израильских обстрелов под завалами остаются люди. Издание побеседовало со школьницей Иман, которая поделилась своей историей на фоне всех событий.

«Когда ракета упала, от вспышки в доме стало сильно светло. Когда моя подруга ехала в Сирию, рядом с ними падали ракеты», — рассказала она.

Ранее житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.

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#израиль
#ракета
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#ракеты
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Житель Газы рассказал об ударе ЦАХАЛ по рынку в лагере беженцев 30 сентября
03 октября 2024, 15:06

Фото: iStock/Gilnature

Житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.
«Выбежали на улицу и увидели, что дядю разорвало. Это был беспилотник, который нацеливался и на детей. Израильская армия убивает палестинцев без разбора. Это людный рынок, людная улица, но ЦАХАЛ всё равно, что дети, что взрослые», — поделился в беседе с RT собеседник издания.

Вместе с тем Глава евродипломатии Жозеп Борель заявил, что в Евросоюзе есть страны, готовые предоставить Израилю не только вооружение, но и вседозволенность в его действиях. При этом, как передают его слова argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, есть и государства, придерживающиеся мнения о необходимости соблюдения международного права и поддерживающие палестинцев.

Ранее сообщалось, что израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Бейруте.

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Сенатором от Республики Алтай станет участник СВО, Герой России Амыр Аргамаков
03 октября 2024, 13:14

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Глава Республики Алтай Андрей Турчак назначит ветерана СВО, Героя России Амыра Аргамакова представителем исполнительной власти региона в Совете Федерации. Об этом он сообщил в ходе инаугурации.
«Отдельно хотел обратиться к нашему герою Российской Федерации Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», — заявил Турчак.

Аргамакову 30 лет, он принимал участие в военной операции в Сирии, а после – в российской спецоперации на Украине. В начале текущего года боец был удостоен звезды Героя России.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

то назначение подчеркивает новый подход к формированию управленческой системы России, где ключевые посты занимают люди с доказанным опытом служения стране. Ранее президент говорил о важности формирования элиты из тех, кто служит России: «Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России...».

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В Совфеде одобрили введение ответственности для родителей детей-квадроберов
03 октября 2024, 12:14

Фото: iStock/Diy13

Государство не должно поддерживать добровольную деградацию личности. Так глава комиссии Совфеда Алексей Пушков прокомментировал инициативу о введении в России ответственности для родителей детей-квадроберов.
Ранее депутат Государственной думы Сергей Колунов («Единая Россия») предложил ввести запрет на популярное среди детей развлечение — квадробинг, а также ввести ответственность для родителей, чьи дети занимаются этим увлечением.

«Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Колунов направил официальное обращение в аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В письме он предложил привлекать родителей детей-квадроберов к административной или уголовной ответственности. В своем обращении депутат также указал на возможность лишения родительских прав.

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#пушков
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В США оценили оборонную промышленность КНР
FA: оборонная промышленность КНР в разы опережает американскую
03 октября 2024, 11:54

Фото: istockphoto/WD Stuart

Оборонно-промышленный комплекс КНР опережает американский в несколько раз, при том, что у Китая есть проблемы в экономике. Об этом пишет Foreign Affairs (FA).
Таким образом китайцы догнали США в создании вооружений, судостроительстве, а их производственные мощности выше американских, приблизительно, в 230 раз. За последние три года Китай выпустил более четырех сотен современных самолетов, а также два десятка крупных военных судов и удвоил количество ядерного оружия.

Кроме того, китайские инженеры создали бомбардировщик-невидимку и увеличили число крылатых и баллистических ракет.

По мнению авторов материала, Китай стал своего рода «военным тяжеловесом», а у американцев нехватка ресурсов и гибкости, поэтому они не могут успеть за республикой.

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Израиль нанес удар по центру медслужбы «Хезболлах» в Бейруте
03 октября 2024, 04:50

Фото: istock/Naeblys

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Бейруте.
Среди целей оказался центр медицинской службы «Хезболлах» в квартале Эль-Башура, сообщает ТАСС.

Помимо медицинского центра, под удар попал жилой дом на улице Селима Саляма. Ранее израильские ВВС также атаковали жилое здание в Бейруте, что привело к его обрушению. Удары были нанесены в ответ на активность «Хезболлах» в регионе.

Ранее сообщалось, что глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что объявление генсека ООН Антониу Гутериша персоной нон грата в Израиле является контрпродуктивным. Гутерриша объявили персоной нон грата в Израиле, поскольку тот отказался осуждать массированный ракетный удар со стороны Ирана по стране. По мнению главы израильского МИДа Исраэля Каца, Гутерриш «оказывает поддержку террористам, насильникам и убийцам».

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#жилой оон
#удар
#израиль
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