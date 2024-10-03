Танки Израиля бьют по главной автомагистрали в провинции Кунейтра в Сирии

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Танки Израиля ударили по главной автомагистрали сирийской провинции Кунейтра, передает РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Израильские танки открыли огонь по трассе Кунейтра - Бир Аджам на западе провинции Кунейтра», — прокомментировал собеседник журналистам.Информатор добавил, что танки стреляют из Тель-Фарес на захваченных Голанских высотах.
«Территория, которая подверглась обстрелу, находится на расстоянии от (одного — прим. ред.) километра до трех от пограничной линии», — резюмировал он.Ранее аналитик Фархад Ибрагимов рассказывал, какие цели преследует Израиль в текущей обстановке на Ближнем Востоке. Отмечалось, что речь шла о неких провокациях Ирана с израильской стороны.
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Никита Кротов