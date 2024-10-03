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Танки Израиля бьют по главной автомагистрали в провинции Кунейтра в Сирии

РИА Новости: провинцию Кунейтра в Сирии атакуют танки Израиля
03 октября 2024, 22:18
Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Танки Израиля ударили по главной автомагистрали сирийской провинции Кунейтра, передает РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Израильские танки открыли огонь по трассе Кунейтра - Бир Аджам на западе провинции Кунейтра», — прокомментировал собеседник журналистам.
Информатор добавил, что танки стреляют из Тель-Фарес на захваченных Голанских высотах.



«Территория, которая подверглась обстрелу, находится на расстоянии от (одного — прим. ред.) километра до трех от пограничной линии», — резюмировал он.
Ранее аналитик Фархад Ибрагимов рассказывал, какие цели преследует Израиль в текущей обстановке на Ближнем Востоке. Отмечалось, что речь шла о неких провокациях Ирана с израильской стороны.

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#мир
#израиль
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#война
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#танки
#новости
Госдеп США опасается, что Израиль растянет силы на два фронта
Миллер: США опасаются, что Израиль растянет силы на два фронта
03 октября 2024, 22:42

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

США опасаются, что Израиль может растянуть свои силы на два фронта, ведь это может привести к появлению новых горячих точек. Об этом в рамках брифинга сообщил журналистам глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер.
«Нет наша оценка не изменилась, <...> но она немного сложнее, [чем это отражено в вопросе]», — прокомментировал он вопрос, продолжают ли Штаты опасаться растягивания Израилем сил.
Миллер заключил, что дополнительная напряженность спровоцирует дестабилизацию Западного берега Иордана.

«…чем дольше продолжается конфликт, тем выше риск возникновения дополнительных конфликтов, что поставит израильские службы безопасности в очень напряженную ситуацию», — резюмировал представитель Госдепа США.
Ранее сообщалось, что израильские танки атаковали сирийскую провинцию Кунейтра. В частности, главную автомагистраль.

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#израиль
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#война
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США выступили к Ирану с одной просьбой
Baghdadtoday: США попросили Иран не бить по американским базам
03 октября 2024, 21:37

Фото: istockphoto/Tatsiana Niamera

США просили Иран не трогать американские военные базы незадолго до массированной ракетной атаки на Израиль в минувший вторник, 1 октября. Об этом сообщает Baghdadtoday.
«Вашингтон был обеспокоен тем, что Иран или приближенные к нему группировки могли атаковать американские базы. США предприняли все меры предосторожности, готовясь к любому стремительному развитию событий», — сказано в материале.

По данным журналистов, Вашингтон отправил срочные сообщения в количестве аж трех штук за полчаса, когда Иран готовился бить по ЦАХАЛу (армия Израиля). Ракеты пускали с пяти-шести баз вглубь израильских территорий.

Иран негативно отреагировал на ликвидацию ЦАХАЛом генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы. Представители иранского руководства заявляли, что такие действия приведут к «уничтожению» Израиля.

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#израиль
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#ливан
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Борис Джонсон: Нетаньяху оставил в ванной комнате прослушку
03 октября 2024, 20:57

Фото: istockphoto/nevenmn

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху якобы оставил в ванной комнате экс-руководителя британского правительства Бориса Джонсона прослушку. Как пишет издание The Telegraph, устройство вскоре нашли британские силовики. Журналисты сослались на мемуары Джонсона.
«Джонсон утверждает, что, когда премьер-министр Израиля посетил его ведомство в 2017 году, его служба безопасности обнаружила подслушивающие устройства в туалетах после того, как он ими воспользовался. По его словам, во время их встречи в старом офисе Нетаньяху (...) извинился и отлучился в туалет», — сказано в статье.
Вместе с тем Борис Джонсон отказался уточнить детали журналистам. Публицисты подчеркнули, что семь лет назад Израиль уже сталкивался с обвинениями в свой адрес по поводу прослушки в Белого дома.

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#израиль
#биньямин нетаньяху
#новости
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Политолог Ибрагимов объяснил цели Израиля в нынешней ситуации на Ближнем Востоке
Политолог Ибрагимов обвинил Израиль в желании большой войны на Ближнем Востоке
03 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/e-crow

Политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов заявил, что Израиль давно провоцировал Иран для разжигания большой войны на Ближнем Востоке ради создания западной коалиции в регионе.
«Поведение Израиля указывает на то, что они просто хотят полномасштабной войны, а сами воевать не хотят. Хотят, чтобы началась большая война, и чтобы западная коалиция была сформирована на Ближнем Востоке против Ирана, и это всё – вокруг наших границ», – отметил в беседе с «Царьградом» Ибрагимов.

До этого стало известно о семье тунисцев, которые оказались разлучены из-за атак Израиля в Бейруте. Так, Марием, мать двоих детей, сейчас находится в обстреливаемом городе, ожидая возможности вернуться на родину.

«Я не в безопасности, потому что всегда израильская армия атакует. Бомбы наносят серьёзные травмы. Моя семья в Тунисе очень обеспокоена нашей ситуацией, потому что она катастрофическая», — поделилась в беседе с корреспондентом RT Басем Шебби женщина.

Ранее житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.

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Нарышкин: силовики РФ и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу» США
03 октября 2024, 16:16

Фото: сайт Кремля

«Провокационную угрозу» в отношении российского дипломата со стороны США предотвратили спецслужбы РФ и Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора СВР России Сергея Нарышкина.
«Недавно совместными усилиями спецслужб Азербайджана и России удалось предотвратить провокационную угрозу по отношению к одному из российских дипломатов со стороны американцев», — сказал он.
Нарышкин добавил, что все произошедшее демонстрирует пример вмешательства в дела государств.

«Эти силы недовольны тем, что и Россия, и Азербайджан ведут самостоятельную и суверенную политику», — резюмировал Нарышкин.

Президент России Владимир Путин посещал Баку в августе, где были подписаны документы в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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#азербайджан
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Посол РФ Смирнов раскрыл основной страх Нетаньяху
Посол РФ Смирнов заявил о страхе Нетаньяху международной изоляции
03 октября 2024, 15:56

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, чрезвычайный и полномочный посол России Виктор Смирнов заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху боится международной изоляции страны из-за нынешней ситуации на Ближнем Востоке.
«Для Нетаньяху, сделавшему ставку на силовые методы, была бы болезненной международная изоляция. Он беспокоится, что Израиль попадет в категорию изгоев, нельзя жить на одной силе», — высказался в беседе с «Известиями» Смирнов.

Вместе с тем корреспондент RT Вафа Шабруни сообщает о том, что в ливанском городе Баальбек после израильских обстрелов под завалами остаются люди. Издание побеседовало со школьницей Иман, которая поделилась своей историей на фоне всех событий.

«Когда ракета упала, от вспышки в доме стало сильно светло. Когда моя подруга ехала в Сирию, рядом с ними падали ракеты», — рассказала она.

Ранее житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.

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#израиль
#ракета
#изоляция
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#ракеты
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#политика
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Житель Газы рассказал об ударе ЦАХАЛ по рынку в лагере беженцев 30 сентября
03 октября 2024, 15:06

Фото: iStock/Gilnature

Житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.
«Выбежали на улицу и увидели, что дядю разорвало. Это был беспилотник, который нацеливался и на детей. Израильская армия убивает палестинцев без разбора. Это людный рынок, людная улица, но ЦАХАЛ всё равно, что дети, что взрослые», — поделился в беседе с RT собеседник издания.

Вместе с тем Глава евродипломатии Жозеп Борель заявил, что в Евросоюзе есть страны, готовые предоставить Израилю не только вооружение, но и вседозволенность в его действиях. При этом, как передают его слова argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, есть и государства, придерживающиеся мнения о необходимости соблюдения международного права и поддерживающие палестинцев.

Ранее сообщалось, что израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Бейруте.

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Сенатором от Республики Алтай станет участник СВО, Герой России Амыр Аргамаков
03 октября 2024, 13:14

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Глава Республики Алтай Андрей Турчак назначит ветерана СВО, Героя России Амыра Аргамакова представителем исполнительной власти региона в Совете Федерации. Об этом он сообщил в ходе инаугурации.
«Отдельно хотел обратиться к нашему герою Российской Федерации Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации, представляющим исполнительную власть Республики Алтай», — заявил Турчак.

Аргамакову 30 лет, он принимал участие в военной операции в Сирии, а после – в российской спецоперации на Украине. В начале текущего года боец был удостоен звезды Героя России.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Героя Донецкой Народной Республики Артёма Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

то назначение подчеркивает новый подход к формированию управленческой системы России, где ключевые посты занимают люди с доказанным опытом служения стране. Ранее президент говорил о важности формирования элиты из тех, кто служит России: «Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России...».

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В Совфеде одобрили введение ответственности для родителей детей-квадроберов
03 октября 2024, 12:14

Фото: iStock/Diy13

Государство не должно поддерживать добровольную деградацию личности. Так глава комиссии Совфеда Алексей Пушков прокомментировал инициативу о введении в России ответственности для родителей детей-квадроберов.
Ранее депутат Государственной думы Сергей Колунов («Единая Россия») предложил ввести запрет на популярное среди детей развлечение — квадробинг, а также ввести ответственность для родителей, чьи дети занимаются этим увлечением.

«Государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Колунов направил официальное обращение в аппарат уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В письме он предложил привлекать родителей детей-квадроберов к административной или уголовной ответственности. В своем обращении депутат также указал на возможность лишения родительских прав.

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