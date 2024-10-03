Житель Газы рассказал об ударе ЦАХАЛ по рынку в лагере беженцев 30 сентября

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Житель сектора Газа Самех Сухейль рассказал об ударе израильского дрона по рынку в лагере палестинских беженцев «Бурейдж», который произошёл 30 сентября.
«Выбежали на улицу и увидели, что дядю разорвало. Это был беспилотник, который нацеливался и на детей. Израильская армия убивает палестинцев без разбора. Это людный рынок, людная улица, но ЦАХАЛ всё равно, что дети, что взрослые», — поделился в беседе с RT собеседник издания.Вместе с тем Глава евродипломатии Жозеп Борель заявил, что в Евросоюзе есть страны, готовые предоставить Израилю не только вооружение, но и вседозволенность в его действиях. При этом, как передают его слова argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, есть и государства, придерживающиеся мнения о необходимости соблюдения международного права и поддерживающие палестинцев.
Ранее сообщалось, что израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию ударов по объектам шиитской организации «Хезболлах» в Бейруте.
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