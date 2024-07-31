Иран заставит пожалеть виновных в гибели Хании, заявил президент Пезешкиан

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Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны заставят «террористов-оккупантов» пожалеть об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания. Его слова приводит местное информагентство Tasnim.
Он подчеркнул, что Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь, заставив террористов пожалеть о своём поступке.
Ранее в этот день ХАМАС сообщило и гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана, где он находился после инаугурации нового президента страны. Также при обстреле погиб один из его телохранителей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху незадолго до смерти Хании заявил, что военная операция в Секторе Газа будет продолжаться до полной ликвидации всех вооружённых формирований ХАМАС.
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Ранее в этот день ХАМАС сообщило и гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана, где он находился после инаугурации нового президента страны. Также при обстреле погиб один из его телохранителей.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху незадолго до смерти Хании заявил, что военная операция в Секторе Газа будет продолжаться до полной ликвидации всех вооружённых формирований ХАМАС.
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Анастасия Чинкова