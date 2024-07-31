Эрдоган рассказал, как внучке удалось отговорить его от поездки на Олимпиаду

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался ехать на церемонию открытия Олимпиады в Париже по просьбе внучки, которая рассказала, что там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду. Об этом турецкий лидер заявил во время выступления в генштабе правящей Партии справедливости и развития.
Эрдоган пояснил, что сначала раздумывал над приглашением французского президента Макрона посетить открытие Олимпийских игр, но после этого турецкого лидера стала отговаривать его внучка.
Он также добавил, что как только представится возможность, свяжется с папой Римским, чтобы обсудить весь «позор», показанный на открытии ОИ-2024. По словам Эрдогана, произошедшее в Париже оскорбило не только христианскую веру, но и ислам, а «ЛГБТ*-лобби» захватило западный мир и не воспринимает никакую критику.
Читайте также:
Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
Глава ЭПЦ назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже достойной презрения
Глава Парижа Идальго: церемония открытия Олимпиады сказала о нас все
*признано в России экстремистским движением и запрещено.
**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
«Моя 13-летняя внучка сказала мне «дедушка, не едь туда». Я спросил, почему, она в ответ сказала: «Там будут демонстрировать ЛГБТ*-пропаганду». Она показала мне видео из Instagram**. «Хорошо, внучка, я не поеду» - сказал я ей», — поделился Эрдоган.
Он также добавил, что как только представится возможность, свяжется с папой Римским, чтобы обсудить весь «позор», показанный на открытии ОИ-2024. По словам Эрдогана, произошедшее в Париже оскорбило не только христианскую веру, но и ислам, а «ЛГБТ*-лобби» захватило западный мир и не воспринимает никакую критику.
Читайте также:
Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
Глава ЭПЦ назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже достойной презрения
Глава Парижа Идальго: церемония открытия Олимпиады сказала о нас все
*признано в России экстремистским движением и запрещено.
**деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Данил Пономарев