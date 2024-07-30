Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже

Фото: сайт Кремля
Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом информирует Fox News.
Политик назвал себя человеком широких взглядов, но при этом негативно отреагировал на произошедшее. Торжественную церемонию открытия Игр Трамп назвал ужасным позором.
По его словам, если бы Олимпиада-2024 проходила в США при его президентстве, то он бы убедился, что чувства верующих христиан по всему миру не задеты.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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По его словам, если бы Олимпиада-2024 проходила в США при его президентстве, то он бы убедился, что чувства верующих христиан по всему миру не задеты.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова