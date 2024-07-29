Глава ЭПЦ назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже достойной презрения

Фото: istockphoto/Daniel Bartus
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже достойна абсолютного презрения. Об этом заявил Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.
Слова церковного иерарха приводит греческая архиепископия. Стоит отметить, что в своей оценке он был далеко не одинок. Сомнительные находки сценаристов и организаторов церемонии вызвали возмущённую реакцию даже на Западе.
Многие пользователи социальных сетей были возмущены пародией на знаменитое произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в исполнении трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Греческие СМИ назвали это крахом цивилизации и христианской культуры. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что это проявление вопиющего неуважения ко всем христианам.
Кроме столь провокационного выбора элементов программы церемонии, организаторы допускали и чисто технические ляпы. Например, представляя делегацию Южной Кореи диктор назвал её группой спортсменов из КНДР. А олимпийский флаг был водружён на флагшток вверх ногами.
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Многие пользователи социальных сетей были возмущены пародией на знаменитое произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в исполнении трансвеститов и представителей ЛГБТ*-сообщества. Греческие СМИ назвали это крахом цивилизации и христианской культуры. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что это проявление вопиющего неуважения ко всем христианам.
Кроме столь провокационного выбора элементов программы церемонии, организаторы допускали и чисто технические ляпы. Например, представляя делегацию Южной Кореи диктор назвал её группой спортсменов из КНДР. А олимпийский флаг был водружён на флагшток вверх ногами.
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Александр Бойцов