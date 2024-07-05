Эрдоган с Путиным могут направить приглашение Асаду для стабилизации отношений

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
«Направить приглашение» сирийскому лидеру Башару Асаду, чтобы начать новый процесс нормализации отношений между Анкарой и Дамаском могут турецкий президент Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин.
Как сообщало издание Turkiye, встреча Эрдогана и Асада может состояться на российской территории. Журналисты уточнили, что диалог между главами Турции и Сирии может случиться в сентябре. Канцелярия Эрдогана заявила, что ничего не знает об этом.
Турецкий лидер, говоря о заявлениях Асада про нормализацию турецко-сирийских отношений, заявлял, что причин не устанавливать дипломатических отношений между государствами нет, ведь Анкара не собирается вмешиваться во внутренние дела Сирии.
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«Я уже говорил в пятницу (на прошлой неделе — ред.), после пятничной молитвы, что мы могли бы начать новый процесс (нормализации отношений — ред.) с Сирией. Мы можем направить приглашение господину Асаду вместе с господином Путиным», — сказал Эрдоган по возвращению из Казахстана.
Турецкий лидер, говоря о заявлениях Асада про нормализацию турецко-сирийских отношений, заявлял, что причин не устанавливать дипломатических отношений между государствами нет, ведь Анкара не собирается вмешиваться во внутренние дела Сирии.
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Никита Кротов