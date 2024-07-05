В Воронеже один человек погиб при нападении неизвестного на здание ФСБ

Фото: IStock/irene_rebrova
В Воронеже сегодня вечером, 5 июля, напали на здание местного управления ФСБ. Погиб один человек, однако атаке подвергся не основной корпус ведомства, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, преступника уже поймали, но его личность и цели нападения на объект ФСБ пока что не сообщают.
«Осторожно, новости» заявляют, что погибший – сотрудник при исполнении, получивший огнестрельное ранение. Однако официальных комментариев и заявлений насчет инцидента пока не было.
Ранее, самарское отделение ФСБ сообщало, что на местном оборонном предприятии удалось предотвратить теракт. По данным правоохранителей, задержан самарец, который с прошлого года переписывался с участником радикальной проукраинской организации, согласившись на совершение диверсионно-террористического акта в регионе.
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«Осторожно, новости» заявляют, что погибший – сотрудник при исполнении, получивший огнестрельное ранение. Однако официальных комментариев и заявлений насчет инцидента пока не было.
Ранее, самарское отделение ФСБ сообщало, что на местном оборонном предприятии удалось предотвратить теракт. По данным правоохранителей, задержан самарец, который с прошлого года переписывался с участником радикальной проукраинской организации, согласившись на совершение диверсионно-террористического акта в регионе.
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Данил Пономарев