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Ушаков: Орбан не передавал Путину послания от украинского президента

05 июля 2024, 17:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Конфликт на Украине был основной темой «откровенного» разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой венгерского правительства Виктором Орбаном. Однако премьер-министр Венгрии не передавал российскому лидеру никаких посланий от украинского президента Зеленского.


Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Переговоры Путина и Орбана продолжались почти три часа. В их ходе главы государств обсуждали вопросы двусторонних отношений и международной повестки, добавил Ушаков.

Помощник президента также отметил, что российская сторона воспринимает премьер-министра Орбана прежде всего в качестве руководителя Венгрии. Однако никто не снимал с него полномочий главы Европейского совета, несмотря на то, что в самом ЕС заявили, что поездка венгерского премьера в Москву — его частная инициатива и он в ходе визита не представляет ЕС, заключил Ушаков.

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Путин: при строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии соблюдаются все нормы
05 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Wlad74

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии соблюдаются все нормы безопасности и природоохранные требования, а также используются только передовые решения в области инженерии и технологий. Об этом российский лидер сообщил по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Россия и Венгрия подписали документы о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции «Пакш» в конце 2014 года. Также в конце 2024 - начале 2025 года ожидается начало строительства еще одной АЭС – «Пакш-2».

Ранее Владимир Путин сообщал, что венгерский премьер Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине.

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#переговоры
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В Москве завершились переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана
05 июля 2024, 18:13

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном завершились в Москве. В их ходе главы государств обсудили многие вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента, встреча Путина и Орбана продолжалась более двух с половиной часов. В ходе беседы значительное внимание стороны уделили украинской проблематике и вопросам условий для мирного урегулирования конфликта. 2 июля Орбан посещал Киев, где предлагал украинскому президенту Зеленскому условия для прекращения огня, которые тот отверг.

Переговоры руководителей России и Венгрии проходили при участии делегаций, в которые входили главы внешнеполитических ведомств двух стран. С российской стороны во встрече принимали участие также помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, который в своё время возглавлял российскую делегацию на сорванных Западом переговорах Москвы и Киева в Стамбуле.

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#украина
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Эрдоган с Путиным могут направить приглашение Асаду для стабилизации отношений
05 июля 2024, 18:05

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

«Направить приглашение» сирийскому лидеру Башару Асаду, чтобы начать новый процесс нормализации отношений между Анкарой и Дамаском могут турецкий президент Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин.
Как сообщало издание Turkiye, встреча Эрдогана и Асада может состояться на российской территории. Журналисты уточнили, что диалог между главами Турции и Сирии может случиться в сентябре. Канцелярия Эрдогана заявила, что ничего не знает об этом.

«Я уже говорил в пятницу (на прошлой неделе — ред.), после пятничной молитвы, что мы могли бы начать новый процесс (нормализации отношений — ред.) с Сирией. Мы можем направить приглашение господину Асаду вместе с господином Путиным», — сказал Эрдоган по возвращению из Казахстана.

Турецкий лидер, говоря о заявлениях Асада про нормализацию турецко-сирийских отношений, заявлял, что причин не устанавливать дипломатических отношений между государствами нет, ведь Анкара не собирается вмешиваться во внутренние дела Сирии.

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Bloomberg: в Европе все чаще выступают за выход Байдена из предвыборной гонки
05 июля 2024, 18:01

Фото: сайт Кремля

Европейские чиновники все чаще выступают за выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что Байден должен уступить место тому, у кого больше шансов обойти Трампа и сохранить единство союзников по Украину и НАТО.
По информации издания, союзники США боятся, что если нынешний президент США допустит очередной «промах» на грядущем саммите НАТО, то случившееся сразу вынесут на суд общественности, а призывы к отказу от предвыборной гонки лишь усилятся.

Сейчас политики и журналисты все чаще призывают демократов отказаться выдвигать Байдена. Однако важно заметить, что при этом в штабе самого Байдена отрицают возможный отказ президента от участия в предстоящих выборах, которые пройдут в США 5 ноября.

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Страна 404: Медведев жестко подколол Украину и НАТО
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#чиновники
#нато
#байден
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Страна 404: Медведев жестко подколол Украину и НАТО
Медведев посчитал, что к 2034 году Украины уже не будет
05 июля 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Над словами генсека НАТО Йенса Столтенберга про членство Украины в альянсе к 2034 году сыронизировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заметил, что республики уже не будет к тому времени.
«Ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах. Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет», — гласит публикация Медведева в Telegram.

К слову, в Москву для обсуждения украинского конфликта и способах его урегулирования прилетел венгерский премьер Виктор Орбан. Президент России Владимир Путин отмечал, что конфликт должен быть завершен полностью.

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#россия
#сша
#нато
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#совбез
#новости
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В Сергиевом Посаде построят котельную для дома переселенцев из аварийного жилья
05 июля 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Котельную, которая будет обеспечивать теплом новостройку с квартирами для переселенцев из ветхого жилья, построят в Сергиевом Посаде, для этих целей окружному бюджетному учреждению «Развитие» передали земельный участок площадью 0,23 га, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Участок под строительство котельной находится на улице 2-й Кирпичный завод. Котельную возведут для дома, который сейчас строят», — отметила глава Минимущества региона Наталья Адигамова.
Она добавила, что в новом доме получат квартиры около 430 переселенцев из аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в городском округе Клин ввели в эксплуатацию новую котельную, она обеспечит теплом и горячей водой 64 многоквартирных дома, а также детский сад, школу и детскую поликлинику. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#наталья адигамова
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Путин: Орбан призывает остановить огонь для начала переговоров по Украине
05 июля 2024, 17:19

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции. До этого венгерский лидер выступал в Киеве с подобной инициативой, однако Зеленский отказался от прекращения огня.
Владимир Путин считает, что украинское руководство отказывается от прекращения огня из-за последующей за ним отмены военного положения, которое дает Зеленскому возможность остаться у власти. Выборы президента на Украине были отменены именно под этим предлогом.

Ранее российский лидер заявил, что Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта с Украиной.

Самолет премьер-министра Венгрии приземлился во Внуково сегодня, 5 июля. Виктор Орбан прибыл в Москву, чтобы лично провести переговоры с президентом России.

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Путин заявил, что обсуждал с Орбаном пути мирного урегулирования на Украине
05 июля 2024, 17:12

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин рассказал во время совместной пресс-конференции с Виктором Орбаном, что обсуждал с главой венгерского правительства многие вопросы международной повестки. В том числе, поиску путей мирного урегулирования на Украине.
Российский лидер отметил, что Орбан рассказал ему о своём визите в Киев и о встречах с украинским руководством, во время которых он обращался к представителям киевских властей с призывом прекратить огонь, для того, чтобы создать условия для начала мирных переговоров.

По мнению российского президента, представители руководства Киева просто не способны услышать подобные призывы, так как для них прекращение огня означало бы отмену военного положения, которое только и позволяет им оставаться у власти. Выборы были отменены именно под предлогом действия военного положения, а киевские власти осознают, что полностью утратили легитимность и доверие народа, что делает их шансы на победу в случае проведения выборов минимальными, подчеркнул Путин, избегая упоминать фамилию Зеленского.

Президент России также отметил, что Москва не говорит о каком-то временном прекращении огня или частичной заморозке конфликта. Это только позволит Киеву перевооружиться, перегруппировать силы, получить передышку лишь для того, чтобы продолжить затем бессмысленное кровопролитие. Речь должна идти только об окончательном мирном урегулировании, главным условием для заключения которого является полный вывод войск ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, подчеркнул Владимир Путин.

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Путин: РФ и Венгрия продолжают сотрудничество на принципах здорового прагматизма
05 июля 2024, 17:11

Фото: Сайт Кремля

На принципах здорового прагматизма и взаимной выгоды продолжают сотрудничество по ряду направлений Венгрия и Россия. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего в энергетической сфере. И ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода», — сказал Путин.

Орбан прилетел в Россию, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Позже политик опубликовал фотографию с Путиным, где они пожимают друг другу руки и написал, что ради мира «надо действовать».

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает быть противоречивым в своей политике.

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