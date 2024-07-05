Ушаков: Орбан не передавал Путину послания от украинского президента

Фото: сайт Кремля
Конфликт на Украине был основной темой «откровенного» разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и главой венгерского правительства Виктором Орбаном. Однако премьер-министр Венгрии не передавал российскому лидеру никаких посланий от украинского президента Зеленского.
Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Переговоры Путина и Орбана продолжались почти три часа. В их ходе главы государств обсуждали вопросы двусторонних отношений и международной повестки, добавил Ушаков.
Помощник президента также отметил, что российская сторона воспринимает премьер-министра Орбана прежде всего в качестве руководителя Венгрии. Однако никто не снимал с него полномочий главы Европейского совета, несмотря на то, что в самом ЕС заявили, что поездка венгерского премьера в Москву — его частная инициатива и он в ходе визита не представляет ЕС, заключил Ушаков.
Читайте также:
Путин и Орбан на переговорах обсудят тему Украины
Путин заявил, что обсуждал с Орбаном пути мирного урегулирования на Украине
Путин: РФ и Венгрия продолжают сотрудничество на принципах здорового прагматизма
Александр Бойцов