Эрдоган с юмором ответил жительнице Турции, отметившей, что он постарел

Реджеп Тайип Эрдоган (фото: kremlin.ru)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган шуткой ответил пожилой жительнице Стамбула, отметившей, что он заметно постарел. Об этом пишет РИА Новости.
31 декабря глава государства провёл встречу с жителями «социального городка» в Арнавуткёе. Он пообщался с постояльцами и вручил им подарки. Беседа Эрдогана с пенсионерами, его шутливые высказывания и советы по здоровью разлетелись по интернету и вызвали широкий интерес со стороны СМИ.
Забавный момент случился, когда одна из женщин не унала Эрдогана, а затем, поняв, что перед ней сидит президент страны, отметила, что он сильно постарел.
В ответ на это заявление Эрдоган с юмором ответил: «Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем».
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Забавный момент случился, когда одна из женщин не унала Эрдогана, а затем, поняв, что перед ней сидит президент страны, отметила, что он сильно постарел.
В ответ на это заявление Эрдоган с юмором ответил: «Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем».
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Анастасия Чинкова