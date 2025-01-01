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Эрдоган с юмором ответил жительнице Турции, отметившей, что он постарел

Реджеп Тайип Эрдоган (фото: kremlin.ru)

Реджеп Тайип Эрдоган (фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган шуткой ответил пожилой жительнице Стамбула, отметившей, что он заметно постарел. Об этом пишет РИА Новости.
31 декабря глава государства провёл встречу с жителями «социального городка» в Арнавуткёе. Он пообщался с постояльцами и вручил им подарки. Беседа Эрдогана с пенсионерами, его шутливые высказывания и советы по здоровью разлетелись по интернету и вызвали широкий интерес со стороны СМИ.

Забавный момент случился, когда одна из женщин не унала Эрдогана, а затем, поняв, что перед ней сидит президент страны, отметила, что он сильно постарел.



В ответ на это заявление Эрдоган с юмором ответил: «Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем».

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Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников
01 января 2025, 20:10

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп связал инцидент в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников, заявил он в соцсети Truth Social.
«Когда я сказал, что прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами и фейковыми новостными СМИ, но оно оказалось правдой», — обратил внимание Трамп.

Избранный президент США уточнил, что его администрация поможет городу в расследовании и восстановлении после произошедшего.

Также 360.ru сообщил, что инициатором теракта был мигрант из Мексики, пересёкший границу США за два дня до случившегося. Вице-губернатор Луизианы отметил, что на пикапе мужчины нашли символику ИГИЛ*. Он въехал на территорию Штатов через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс.

Президент Джо Байден уже выразил соболезнования семьям тех, кто погиб в результате трагедии.

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
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#президент
#теракт
#администрация
#мужчины
#джо трамп
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В Баку резко ответили на оскорбление Ираном президента Алиева
Баку призвал власти Ирана не разжигать антиазербайджанские настроения
01 января 2025, 19:06

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Баку Сейид Джафар Агайи Марьян был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Поводом стали оскорбительные высказывания в адрес главы азербайджанского государства Ильхама Алиева, прозвучавшие в эфире тегеранского телеканала «Новостная сеть».
Во внешнеполитическом ведомстве Ирана иранскому дипломату был заявлен решительный протест из-за того, что представитель высшего руководителя Ирана в провинции Ардебиль имам-джума Ардебиля Сейид Хасан Амели в прямом эфире программы государственного телевидения допустил ряд нелицеприятных высказываний в адрес Азербайджана и президента страны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Кроме того, в министерстве выразили обеспокоенность, которая была доведена до сведения поверенного, по поводу того, что в Иране в последнее время всё более откровенно разжигаются антиазербайджанские настроения. Ведомство всё же выразило надежду на сохранение добрососедских отношений между двумя государствами.

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#мид
#страны
#иран
#азербайджан
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Путин поручил внедрить новые темы в «Разговоры о важном»
Путин поручил внедрить в «Разговоры о важном» темы популяризации русского языка
01 января 2025, 18:59

Фото: iStock/Drazen Zigic

Президент России Владимир Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» новыми темами, посвящёнными популяризации русского языка и известным русским писателям. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства по итогам заседания Совета по реализации госполитики в области поддержки русского языка и языков народов России в ноябре 2024 года утвердил перечень поручений. Они были также представлены на сайте Кремля.

Помимо прочего в документе фигурирует поручение в министерству просвещения России и администрации президента. Им совместными усилиями необходимо обеспечить внесение изменений в проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном». В частности, дополнить их темами, посвящёнными популяризации среди подрастающего поколения русского языка и известным русским писателям.

Поручение необходимо исполнить до 1 мая 2025 года. Ответственными назначены глава Минпросвещения Сергей Кравцов и начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

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#минпросвещения
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Молдавия собирается покупать электроэнергию у Украины
Молдавская Energocom будет покупать электроэнергию у Украины для ночных часов
01 января 2025, 18:30

Фото: iStock/jitendrajadhav

Молдавская компания Energocom собирается покупать у украинского «Энергоатома» электроэнергию для ночных часов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что Молдавия будет закупать электроэнергию у Украины, когда у последней есть излишки энергии, которые можно экспортировать.

Ранее в этот день российская компания «Газпром» сообщила, что 08:00 прекратила поставлять газ в Европу через Украину. Это связано с истечением срока действия соглашения на транзит российского газа через украинскую территорию, заключённый в 2019 году.

С 16 февраля на территории Молдавии действует режим ЧП в энергетике из-за прекращения поставок российского газа.

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#молдавия
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#электричество
#поставки
#россия
#газ
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Путин поручил вплотную заняться русским языком
Путин поручил дополнительно проработать языковую политику
01 января 2025, 17:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать проект Основ государственной языковой политики Российской Федерации. Согласно распоряжению главы государства, документ должен быть готов к 1 июня 2025 года.
Ещё через год, то есть к 1 июня 2026 года, должна быть разработана единая линейка учебников по русскому языку и литературе для общеобразовательных и специализированных школ. Кроме того, российский лидер поручил до 1 мая внести в Государственную думу проект закона «О языках народов РФ». С этим законопроектом должно быть сопряжено создание соответствующего государственного реестра.

На министерство просвещения РФ Владимир Путин возложил обязанность по внесению изменений в списки литературы, рекомендованной для внеклассного чтения. Туда должны быть включены произведения патриотической направленности.

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«Удар в спину»: в Госдуме прокомментировали решение Украины по транзиту газа
Депутат Шеремет: прекращение транзита газа стало ударом в спину для Евросоюза
01 января 2025, 17:21

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу через свою территорию стало шоком и ударом в спину для стран ЕС. Об этом он сообщил в беседе РИА Новости.
Напомним, что соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите российского газа через территорию Украины было заключено 30 декабря 2019 года и истекло 31 декабря 2024 года. Поставки были окончательно прекращены 1 января в 08:00 утра.

По словам Шеремета, решение оставить промышленность Евросоюза без газа, а население стран без отопления домой стало неожиданным. Зеленский тем самым обрёк экономику европейских государств на разрушение.

Депутат отметил, что украинский президент своим решением фактически взял в заложники население стран ЕС.

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Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла на уголь после прекращения поставок газа
#госдума
#россия
#украина
#газ
#евросоюз
#поставки
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Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла на уголь после прекращения поставок газа
01 января 2025, 15:38

Фото: iStock/Ignatiev

Молдавская ГРЭС в Приднестровье перешла с газа на уголь и приостановила поставки электроэнергии в Молдавию с 1 января. Об этом сообщил канал «Первый приднестровский».
Отмечается, что станция принадлежит российской компании «Интер РАО». После прекращения поставок газа «Газпромом» ей пришлось перейти на уголь. Его запасов хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей непризнанной республики электроэнергией.

Также телеканал сообщает о завершении контракта Молдавской ГРЭС с Молдавией, поскольку из-за отсутствия газа станция больше не поставляет дешёвое электричество в соседнюю страну. К тому же подчёркивается, что молдавские власти до 2025 года так и не предприняли ничего для урегулирования спора о долге перед «Газпромом» и договориться о поставках газа по альтернативным маршрутам.

Ранее Молдавская ГРЭС обеспечивала до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. Она почти в три раза дешевле, чем та, что закупается Молдавией в соседней Румынии.

28 декабря «Газпром» уведомил российско-молдавскую компанию «Молдовагаз» о том, что с 1 января поставки газа в республику будут приостановлены из-за отказа Кишинёва урегулировать задолженность.

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#молдавия
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#электричество
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#поставки
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Лукашенко предложил Словакии возобновить торговое сотрудничество
01 января 2025, 15:22

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белорусии Александр Лукашенко предложил президенту Петеру Пеллегрини и премьер-министру Словакии Роберту Фицо вернуться к торговому сотрудничеству.
Об этом он сказал в поздравительной телеграмме по случаю Дня образования Словацкой Республики. Белорусский лидер подчеркнул, что готов развивать партнерские и дружественные связи по многим направлениям. Он предложил согласовать план действий по возобновлению сотрудничества, в первую очередь, в сфере торговли, инвестиций и промышленной кооперации.

Лукашенко считает, что Минск и Братислава могут продемонстрировать, что «непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация»,а Белоруссия готова нацелена на возобновление мирного сотрудничества в Европе.

Ранее глава белорусского государства заявлял, что Украина со временем будет сотрудничать с Белоруссией и Россией, а достичь этого можно достичь через нормализацию отношений.

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#белоруссия
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#лидер
#лукашенко
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Зеленский сделал новогоднее обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента
Зеленский подготовил обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента
01 января 2025, 15:05

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Владимир Зеленский во время своего новогоднего обращения к гражданам стоял на фоне монумента «Родина-мать», подсвеченного в цвета флага США. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что статуя подсвечивалась сначала украинским флагом, а затем флагами других западных государств, в том числе американским. В этот момент Зеленский говорил о важности поддержки США и надежде на продолжение оказания помощи Киеву от Вашингтона.

Также в ходе своего 20-минутного обращения Зеленский выдал ракеты южнокорейского производства за украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан». На это обратили внимание пользователи Сети.

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