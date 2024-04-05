Эрдоган собирается обсудить с Байденом риски из-за ситуации с Украиной

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом в ходе майского визита в США риски, вызванные ситуацией на Украине. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, сделанное им в Брюсселе.
«По словам Фидана, в ходе двусторонней встречи в Брюсселе он и его американский коллега Энтони Блинкен затронули визит президента Эрдогана в США по приглашению Байдена. Фидан заявил, что вопрос Украины также будет включён в повестку дня, отметив, что «эта война касается Турции». Наш президент продолжит привлекать внимание к этой проблеме», – отмечает информагентство.Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в Соединённые Штаты запланирован на 9 мая.
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Лора Луганская