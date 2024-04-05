Украине нашли замену – после поражения Киева НАТО возьмётся за Молдавию

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Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Молдавия может стать плацдармом для США и НАТО в случае поражения Украины. Об этом он сообщил в беседе с изданием Asia Times.
Он подчеркнул, что многие европейские специалисты и политики всё чаще начали говорить о том, что дни Украины как независимого государства в скором времени будут сочтены.
По прогнозам аналитика, худшим вариантом развития событий может стать то, что часть украинской территории перейдёт России, а в Киеве появится пророссийская власть. Западная же часть Украины будет поделена между Польшей и соседними с ней странами.
При этом НАТО хочет иметь противовес российской победе, что может расцениваться как попытка защитить Одессу и угрожать Крыму.
В итоге Молдавия может стать плацдармом, но это несёт за собой ряд трудностей. Государство разделено между прозападными и пророссийскими силами, которые могут прийти к власти. В случае, если Евросоюз отправит войска через Румынию или другие страны для обеспечения безопасности выступающего за ЕС режима, высок риск внутреннего конфликта.
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По прогнозам аналитика, худшим вариантом развития событий может стать то, что часть украинской территории перейдёт России, а в Киеве появится пророссийская власть. Западная же часть Украины будет поделена между Польшей и соседними с ней странами.
В итоге Молдавия может стать плацдармом, но это несёт за собой ряд трудностей. Государство разделено между прозападными и пророссийскими силами, которые могут прийти к власти. В случае, если Евросоюз отправит войска через Румынию или другие страны для обеспечения безопасности выступающего за ЕС режима, высок риск внутреннего конфликта.
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Анастасия Чинкова