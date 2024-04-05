Политолог Светов: НАТО не может справиться c одной страной — Россией

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Политолог Юрий Светов заявил, что ранее члены НАТО представляли себя непобедимым союзом, однако сегодня они не могут справится с Россией, что указывает на их уязвимость.
Он также высказал мнение, что стремление участников альянса усилить блок приведёт лишь к деградации Европы.
Ранее политолог Дмитрий Перлин заявил, что есть определённое число западных стран, которые не хотят видеть Украину в НАТО, несмотря на все разговоры о её принятии в альянс.
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«Непонятно, дадут ли эти шаги результаты и как они отразятся на Европе. ЕС утверждал, что у них единство в НАТО. Но сейчас обсуждается вопрос, как перестроить структуры. Европа хочет защищаться без опор на США. Они представляли из себя самый сильный в мире союз. Но СВО показала, что это совершенно не так. Они не могут справиться с одной страной — Россией», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
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Мелисса Тимофеева