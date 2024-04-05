Киевский политолог Карасёв уличил НАТО в попытке защититься от России руками украинцев

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг случайно проговорился об истинных целях альянса в отношении Украины. С таким заявлением выступил киевский политолог Вадим Карасёв.
Ранее Столтенберг сообщил, что боевые действия на украинской территории отвечают интересам НАТО, так как обеспечивают безопасность стран военного блока.
По словам политолога, Украина надеялась на полноценное членство в альянсе, который должен был обеспечить ей безопасность.
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«И это называется новой стратегией НАТО по сдерживанию России руками и жизнями украинцев. Мы так не договаривались», – возмутился Карасёв в интервью Youtube-каналу «Вышка», фрагмент которого приводит РИА Новости.
По словам политолога, Украина надеялась на полноценное членство в альянсе, который должен был обеспечить ей безопасность.
«Теперь же получается, что для спасения НАТО от военной машины России Украина должна защищать альянс руками и жизнями своих солдат», – уверен аналитик.Как отметил Карасёв, Североатлантический альянс во главе со Столтенбергом уготовал Украине роль сдерживающего фактора для спокойной жизни членов самого блока.
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Лора Луганская