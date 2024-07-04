Эрдоган сообщил Лукашенко условия мира на Украине

Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что конфликт России и Украины можно остановить, если для этого будут созданы подходящие условия. Об этом он заявил президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает канцелярия главы Турции.
В ходе встречи обсуждались взаимоотношения между странами и конфликт на Украине. Президент Турция выразил надежду на скорейшее завершение военных действий и заявил, что он всегда готов к участию мирного урегулирования. Он считает, что российско-украинский конфликт можно прекратить, если заложить «прочную мирную основу», чему Турция готова содействовать.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит в Эрдогане посредника в переговорах с Киевом.
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