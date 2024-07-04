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Эрдоган сообщил Лукашенко условия мира на Украине

Президент Эрдоган: конец украинского конфликта лежит в прочной мирной основе
04 июля 2024, 22:11
Фото: пресс-служба президента Беларуси

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что конфликт России и Украины можно остановить, если для этого будут созданы подходящие условия. Об этом он заявил президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает канцелярия главы Турции.


В ходе встречи обсуждались взаимоотношения между странами и конфликт на Украине. Президент Турция выразил надежду на скорейшее завершение военных действий и заявил, что он всегда готов к участию мирного урегулирования. Он считает, что российско-украинский конфликт можно прекратить, если заложить «прочную мирную основу», чему Турция готова содействовать.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит в Эрдогане посредника в переговорах с Киевом.

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#шос
Путин предупредил о праве России развернуть ракеты средней дальности
Путин: развертывание ракет средней дальности будет ответом на действия США
04 июля 2024, 21:23

Фото: сайт Кремля

Россия может начать развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом предупредил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.
В 2019 году США сообщили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американское Минобороны не только нарастило их производство, но и разместило их в Западной Европе и начала проводить учения с применением этого вида оружия, пояснил президент.

По словам Владимира Путина действия России будут аналогичны и она оставляет за собой право развертывать ракеты средней и меньшей дальности в ответ наращивание данного вида вооружения со стороны США.

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Путин: Запад просил прекратить огонь, когда российские войска стояли у Киева
04 июля 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Западные союзники просили о прекращении огня в 2022 году, когда российские войска стояли у стен Киева. Это было не предложение, а именно настойчивая и убедительная просьба.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер напомнил, что тогда в ответ на прекращение огня украинская сторона должна была предпринять определённые действия и шаги, прежде всего в отношении Донбасса.

«Нас просили прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали... Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это», — напомнил российский президент.

Однако, как подчеркнул Путин, российская сторона в очередной раз столкнулась с обманом со стороны Киева и его западных партнёров. Договорённости, достигнутые в Стамбуле, были выброшены на помойку, и так случалось неоднократно, констатировал глава государства.

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Путин заявил о праве зеркального ответа России на размещение ракет США
04 июля 2024, 18:05

Фото: сайт Кремля

Россия оставляет за собой право зеркально ответить на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вне зависимости от того, где именно они будут развёрнуты.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам завершившегося в Астане саммита глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер напомнил, что Москва объявила мораторий на размещение РСМД, но только до тех пор, пока эти ракеты не будут направлены США в какой-либо регион мира.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что Вашингтон может попросить государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон вышел из Договора о запрете таких ракет летом 2019 года.

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#рф
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Путин заявил, что Стамбульские соглашения еще имеют «право на жизнь»
Путин: условия Стамбульских договоренностей все еще актуальны
04 июля 2024, 17:19

Фото: IStock/dicus63

Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане.
Он напомнил, что украинская делегация в 2022 году была готова принять эти соглашения, что положило бы конец военным действиям еще два года назад.

Согласно пунктам составленных в Турции договоренностей Украина отказывалась от вступления в НАТО и размещения иностранных боевых частей и ядерного оружия на своей территории. Взамен Киев рассчитывал на гарантии безопасности согласно принципам международного права (за исключением новоприсоединенных к России областей).

Гарантами соглашения должны были стать ведущие страны запада, в том числе и США. Однако бывший в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».

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Белоруссия вступила в ШОС: что это значит для страны и чем Путин помог Лукашенко
04 июля 2024, 17:09

Фото: сайт Кремля

Расширенный саммит лидеров ШОС проходит в Астане. На мероприятии было принято решение о вхождении Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. О том, что это означает для государства и кто еще является членом объединения расскажет редакция «Радио 1».

Что такое ШОС


Шанхайская организация сотрудничества была учреждена странами Центральной Азии в 1996 году. Тогда объединение называлось «Шанхайской пятеркой», однако отношения между странами развивались и позже к организации присоединился Узбекистан.

В 2001 году организация была преобразована в полноценную международную организацию — ШОС.

Первоначально фокус внимания членов объединения был направлен на безопасность, однако на сегодняшний день, государства взаимодействуют между собой по вопросам торговли, технологий, энергетики и экономики.
Кто входит в ШОС

Полноправными членами ШОС являются: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. С 4 июля к организации присоединилась Белоруссия. Помимо основных участников в объединение также входят партнеры и страны-наблюдатели. Речь идет об Азербайджане, Турции, Саудовской Аравии, Египте, Катаре и ОАЭ.

Задачи ШОС


Основополагающей целью объединения по-прежнему остается безопасность. Другими важными направлениям являются укрепелние дружбы, партнерства, расширение экономических, культурных и научно-технических связей.

Белоруссия присоединилась к ШОС


Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 4 июля войдет в историю республики как дата присоединения страны к ШОС. По его мнению, вступление в ШОС станет «прекрасным подарком белорусскому народу» к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В качестве полноправного участника организации Белоруссия планирует работать по направлениям международной и продовольственной безопасности, экономики и «взаимного обогащения культур».

Путин помог Белоруссии вступить в ШОС


В беседе с изданием URA.RU завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил, что вступление Белоруссии в ШОС и расширение организации в целом, придает дополнительный вес и повышает статус самого объединения.

Путин помогает Белоруссии органично встроиться «в глобальный евразийский контекст», подчеркнул эксперт.

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Пранкеры Вован и Лексус удостоились государственной награды
04 июля 2024, 16:59

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Российским пранкерам Вовану — Владимиру Кузнецову и Лексусу — Алексею Столярову торжественно вручили государственные награды в Кремле.
Награждение состоялось 3 июля.

«Вован и Лексус получили известность благодаря своим провокационным пранкам с участием высокопоставленных лиц иностранных государств. Так, в декабре 2023 года они опубликовали запись разговора с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. В ходе беседы политик поделился с ними своими опасениями по поводу миграционного кризиса в Ирландии, вызванного приездом около 100 тысяч украинцев. Он также выразил сомнения в том, что Украина сможет быстро присоединиться к Европейскому союзу», — рассказали в издании «Регнум».

В мае 2022 года Джордж Буш — младший, 43-й президент США, будучи уверенным, что общается с главой киевского режима, раскрыл информацию о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО. Он также подтвердил, что «идёт война западного мира против русских».

В разговоре с российскими пранкерами вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выразил обеспокоенность сложной ситуацией для вооруженных сил Украины на фронте и предположил, что боевые действия могут продолжаться в течение всего 2024 года.

Ранее в беседе с пранкерами бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала жителей Украины перейти в наступление на фронте, для победы Байдена на выборах.

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Финские пограничники сообщили о скоплениях мигрантов у границ с Россией
Президент Финляндии Стубб: Россия может направить к нам тысячи мигрантов
04 июля 2024, 16:57

Фото: IStock/Naeblys

Пограничная служба Финляндии сообщила, что у границ страны остаются люди, которых могут использовать в «направляемой миграции», передает Yle.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что у России есть потенциальная возможность перенаправить незаконных мигрантов в Финляндию из Санкт-Петербурга. По его мнению, в его страну из Ленобласти всего за несколько часов могут попытаться въехать более тысячи мигрантов.

В июне финский лидер обвинил Россию в создании миграционного кризиса при помощи направления мигрантов из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.
«Задача финских органов власти — убедиться, что подобной деятельности будет положен конец», — подчеркнул Стубб.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения финских властей «абсолютно беспочвенными».

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Политолог Коньков заявил о большом потенциале ШОС
04 июля 2024, 15:17

Фото: iStock/ISerg

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков заявил о том, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) имеет большой потенциал для своего развития.
«Страны-участницы заботятся о своем суверенитете, уважают суверенитет друг друга, уважают других членов международного сообщества. И в этом плане Белоруссия как государство, которое на протяжении многих лет рассматривает и позиционирует себя именно как страну с неизменной ставкой на суверенное принятие решений была одним из очевидных кандидатов», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Коньков.

Философ, общественный и политический деятель Александр Дугин заявил, что сейчас уже наблюдается противостояние многополярного мира со старой, дряхлеющей гегемонией Запада.

«Вся мировая политика – это ожесточенное, жесткое противостояние будущего, воплощённого в многополярности, которое уже наступило, и прошлого, которое пытается утянуть человечество назад, в закончившуюся, по сути, эпоху гегемонии», — приводит «Царьград» слова Дугина.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил членов ШОС за предложения урегулирования кризиса на Украине.

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#страны
#государство
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В Кремле придают первостепенное значение визиту в Россию премьера Индии Моди
04 июля 2024, 15:12

Фото: сайт Кремля

В Кремле придают первостепенное значение визиту в Россию премьер-министра Индии Нарендры Моди, запланированному на 8-9 июля. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Во время встречи с журналистами он отметил, что это будет одна из первых, если не самая первая первая зарубежная поездка главы индийского правительства после выборов. Представитель Кремля также сообщил, что 8-9 июля в Москве пройдут двусторонние переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят весь спектр многогранных взаимоотношений между Индией и Российской Федерацией.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Он приедет для проведения 22-го ежегодного индийско-российского саммита. Лидеры двух стран обменяются мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки. В западных СМИ назвали этот визит в Россию индийского премьера дипломатической победой российского президента.

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